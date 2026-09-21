Softbol masculino: gran marco de público para alentar a Argentina en los Juegos Suramericanos

El softbol masculino comenzó su competencia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, en Paraná, presentó un gran marco de público para acompañar el debut de la Selección Argentina. El conjunto nacional enfrentó a Venezuela en una jornada marcada por el aliento permanente desde las tribunas.

La competencia masculina tomó la posta después de las jornadas protagonizadas por el seleccionado femenino. A pesar del frío, numerosos espectadores volvieron a acercarse al escenario paranaense para acompañar a los jugadores y disfrutar de una disciplina con fuerte tradición en la capital entrerriana.

Entre los presentes estuvo Miguel, quien concurrió junto a su hijo y destacó la respuesta del público. “Estamos muy contentos por la convocatoria, por todo lo que incluye el softbol en Paraná y también por cómo va la Selección. Estamos orgullosos de esto y venimos a disfrutar un rato”, expresó a Elonce.

La pasión por el softbol se hizo sentir en las tribunas

El frío no impidió que los simpatizantes acompañaran al seleccionado argentino. “Hace un poquito de frío, pero no importa, hay que alentar”, afirmó Miguel, quien además puso en valor la posibilidad de disfrutar de un espectáculo deportivo internacional en Paraná.

El hombre concurrió junto a Lucas, un pequeño jugador de softbol que buscaba conseguir las firmas de los integrantes del seleccionado masculino. Su gorra ya exhibía autógrafos de las jugadoras de la Selección Argentina femenina que participaron previamente de la competencia.

Miguel también destacó el impacto de los Juegos Suramericanos para la disciplina y la respuesta de los paranaenses. “Gracias por venir, por apoyar el deporte y a la gente que se preocupa y viene. Hace mucho tiempo que este estadio no se llenaba tanto como se llena hoy y eso es muy bueno”, remarcó.

Una familia atravesada por el softbol

Otro de los testimonios fue el de Enzo Muñoz, hermano de “Choco” Muñoz, integrante del seleccionado argentino. Desde las tribunas siguió atentamente cada movimiento del jugador número 43 y reconoció que vivió el encuentro con emoción y nerviosismo.

“Muy contento, mucha emoción. Me gusta venir a verlo, apoyar a la Selección, a todos los chicos que conozco hace muchos años y desearles lo mejor siempre”, expresó sobre la posibilidad de acompañar al equipo nacional.

Muñoz contó que el softbol forma parte de su familia desde hace décadas. “Arrancamos a jugar a los cuatro años y hasta el día de hoy seguimos. Lo llevamos en la sangre, nos gusta, nos hace bien, nos hace feliz. Mi viejo jugó toda la vida también”, relató.

“Es un evento para disfrutar”

El entrevistado también destacó el nivel deportivo de la competencia y convocó a quienes todavía no conocen la disciplina a acercarse al Estadio Mundialista. “Es un evento para disfrutar, para aprovechar y venir. Hay mucho nivel, tanto en Argentina como en Paraná”, sostuvo.

Además, puso el foco en los años de preparación necesarios para alcanzar el nivel de un seleccionado nacional. “Esto son años, te diría ocho años atrás de entrenamiento. Como dirían algunos de los antiguos, no es magia. Sin entrenamiento no se puede y la verdad que el nivel que tiene el equipo completo es una locura”, afirmó.

La jornada también contó con la presencia de numerosos niños. Luna y Martina, ambas de nueve años, se mostraron entusiasmadas con la posibilidad de acompañar al equipo argentino. “Me encanta. Casi siempre vengo cuando se puede”, expresó una de ellas sobre su vínculo con el deporte.

Paraná volvió a acompañar a la Selección

El movimiento fue constante dentro y fuera de las tribunas, con familias recorriendo las instalaciones, puestos gastronómicos y grupos de jóvenes alentando durante cada acción del partido. El encuentro volvió a mostrar el fuerte vínculo que existe entre Paraná y el softbol.

“Hace un par de años que no vivíamos un evento así”, señaló Muñoz, quien recordó como antecedente reciente el Panamericano de 2023 y valoró la posibilidad de contar nuevamente con una competencia internacional.

Así, el debut del softbol masculino en los Juegos Suramericanos no solamente concentró la atención en lo que ocurrió dentro del diamante. Las tribunas colmadas, las familias vinculadas históricamente con la disciplina y las nuevas generaciones que llegaron para alentar reflejaron una noche especial para uno de los deportes con mayor arraigo en Paraná.