Fotógrafos entrerrianos celebraron su día con una muestra colectiva

La Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos celebró el Día del Fotógrafo con la inauguración de “Fotografiar”, una muestra colectiva realizada por estudiantes de segundo año. La actividad reunió a alumnos, docentes, profesionales y público en la sede de Pellegrini 585.

La exposición presentó imágenes producidas por quienes cursaban el nivel avanzado de la carrera. El fotógrafo y docente Ignacio Pereira destacó la respuesta del público y agradeció a quienes acompañaron la propuesta.

“Decidimos realizar con los alumnos una muestra para conmemorar este día tan especial. Estamos muy contentos porque hubo mucha gente dentro y fuera de la institución”, expresó Pereira ante Elonce.

Una formación que acompaña los cambios de la profesión

La carrera de fotógrafo profesional tenía una duración de dos años. Durante el primero se abordaban los conocimientos básicos, mientras que en el segundo se profundizaban contenidos avanzados mediante prácticas en estudio y exteriores.

Pereira explicó que el campo laboral se amplió considerablemente a partir de la digitalización. La formación ya no se concentraba únicamente en la cobertura de acontecimientos sociales, como casamientos, comuniones y cumpleaños, sino que también incorporaba la producción de contenidos para medios digitales y redes sociales.

“La fotografía cambió mucho. Hoy también se trabaja para comunicar y contar historias a través de imágenes. Desde la institución venimos acompañando esa transformación”, señaló.

El docente adelantó, además, que el 1º de octubre se desarrollaría otra exposición colectiva en la Casa de la Cultura, con la participación de fotógrafos y fotógrafas vinculados con la institución.

Una invitación a detenerse y observar

El presidente de la Asociación, Rubén, felicitó a los estudiantes que se animaron a presentar públicamente sus obras y destacó el valor de recuperar espacios presenciales para compartir producciones artísticas.

Día del fotógrafo: muestra de profesionales entrerrianos

“La muestra nos invita a detenernos en medio de esta vorágine de imágenes, a mirar la mirada del otro e intentar descubrir qué quiso transmitir”, reflexionó.

La exposición “Fotografiar” permanecerá abierta hasta el 15 de octubre. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 17 a 21, y los sábados, de 8 a 12:30, en Pellegrini 585.

Durante la actividad también participó Juan Manuel Iribarren, integrante de la comisión directiva y exalumno de la institución. El profesional recordó su formación en la Asociación y compartió su experiencia reciente como fotógrafo en competencias de Fórmula 1 realizadas en Italia y España.

La conmemoración concluyó con un reconocimiento a docentes, estudiantes y profesionales entrerrianos, además de un recuerdo especial para el fotógrafo argentino José Luis Cabezas.