Juan Ignacio Pereira presentó “Nitrato Urbano” en la Casa de la Cultura: “Quiero sacar foto hasta mi último día”

“Nitrato Urbano”, la muestra fotográfica de Juan Ignacio Pereira, quedó inaugurada en la Casa de la Cultura de Paraná, con la presencia de amigos, colegas y público que se acercó a conocer su trabajo. La exposición reunió imágenes tomadas durante sus recorridos por Latinoamérica y Europa y podrá visitarse hasta el 23 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

Durante la presentación, el reportero gráfico conversó con Elonce sobre el sentido de su obra y el lugar que ocupó la fotografía en su vida. “Significa poder entender que hay algo que se puede mostrar y que está más allá de lo que vemos todos los días”, expresó.

La exposición se instaló en la Sala de Madera, en la planta alta del espacio cultural. Pereira agradeció el acompañamiento e invitó a quienes no pudieron asistir a la apertura: “El que no haya podido llegar está invitado”.

Viajes y una mirada sobre lo cotidiano

El fotógrafo repasó los destinos que formaron parte del proyecto, entre ellos Buenos Aires, Montevideo, Bolivia, Río de Janeiro, Ciudad de México y Perú, además de ciudades europeas. Esos recorridos le permitieron registrar distintos paisajes urbanos desde su propia sensibilidad.

Al explicar qué buscó transmitir con las imágenes, destacó la posibilidad de despertar en otros el interés por fotografiar. “Una foto desde el alma y del corazón, mostrando siempre que pueda motivar a otra persona a sacar fotos”, sostuvo.

Pereira también recordó sus comienzos y dejó una definición sobre la continuidad de esa pasión: “Yo empecé allá en 1999 con la cámara analógica y sigo sacando”, relató. Luego agregó: “Quiero sacar foto hasta mi último día”.

“Todas las fotos están sacadas con el corazón”

Entre los colegas que acompañaron la inauguración estuvo el fotógrafo Jano Concerniani, quien destacó la mirada personal del autor. “Todas las fotos están sacadas con el corazón”, afirmó al describir lo que había encontrado durante su recorrido por la exposición.

Concerniani contó que conocía muchos de los lugares retratados y que disfrutó descubrir cómo Pereira los había fotografiado. “Me encanta la foto que ha tomado él del lugar donde yo he estado”, señaló, al valorar las distintas perspectivas que un mismo escenario podía despertar.

El colega también remarcó que la selección permitió apreciar cambios en el recorrido artístico de Pereira. “Yo invito a todo el que pueda que venga a la muestra y la aprecie”, expresó, y felicitó al autor por el trabajo presentado.

El arte como aprendizaje y libertad

La conversación también llegó a la vida familiar del fotógrafo y a lo que buscó transmitirle a su hijo. Pereira explicó que lo alentaba a acercarse al arte, una práctica que consideró valiosa más allá de su propia profesión.

“Todos tenemos que cultivarnos y estudiar el arte”, sostuvo. Para el autor, ese aprendizaje estuvo ligado a una forma de vivir y de mirar: “Eso hace que nos sintamos libres, realmente libres”, agregó.

Rodeado de personas que se acercaron a acompañarlo, agradeció a la Casa de la Cultura y al equipo que hizo posible la presentación. “Todo lo que regala la fotografía es magnífico”, manifestó sobre los vínculos y experiencias construidos a través de su actividad.

Una invitación a recorrer la muestra

El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, presente en la inauguración, describió la exposición como un recorrido por el mundo atravesado por la mirada de un artista paranaense. Destacó tanto los lugares reconocibles como los pequeños detalles de la vida urbana presentes en las fotografías.

“Van a encontrar espacios muy icónicos, pero con la sensibilidad de este artista paranaense”, expresó. En su valoración de las imágenes, agregó: “Hay amor, hay magia, hay encanto”.

Muestra fotográfica "Nitrato Urbano" en la Casa de la Cultura

La propuesta permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre en la Sala de Madera de la Casa de la Cultura. La invitación quedó dirigida tanto a quienes se dedican a la fotografía como al público interesado en conocer los viajes y las escenas que Pereira eligió compartir en “Nitrato Urbano”.