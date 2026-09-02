Boca quiere seguir de racha: empata sin goles con Vélez por la Copa Argentina

En el marco de los octavos de final de la Copa Argentina 2026, Boca y Vélez buscan avanzar de ronda y enfrentar a Racing en la próxima instancia. Seguí las incidencias del encuentro.
Boca viene afirmándose partido tras partido y hoy tendrá una de sus “finales” para pelear por un título. Enfrentará a Vélez Sarsfield en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, este miércoles por la noche. Es válido por los octavos de final de la Copa Argentina.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
41 MINUTOS: ¡BELMONTE FALLÓ UN GOL INCREÍBLE!
El mediocampista le erró al arco después de recibir un pase en el área.
40 minutos: Matías Pellegrini, primer amonestado del partido
El hombre de Vélez se llevó la amarilla por agarrar de la camiseta a Lautaro Blanco en mitad de cancha.
33 minutos: impecable respuesta de Marchiori
El arquero tuvo buenos reflejos para despejar al córner un cabezazo involuntario de su propio compañero Elías Gómez.
26 minutos: Velasco tuvo la suya
El ex Independiente sacudió un tiro cruzado a las manos de Marchiori.
21 MINUTOS: ¡BOCA JUNIORS ACARICIÓ EL PRIMER GOL!
El arquero de Vélez, Tomás Marchiori, rechazó un disparo sin potencia de Tomás Belmonte en el área y, en el rebote, la defensa del Fortín le bloqueó el remate a Santiago Ascacíbar.
15 minutos: ahora probó Lanzini de lejos
El ex River Plate se animó a buscar el arco desde un tiro libre y la pelota se perdió a centímetros del palo izquierdo de Álvaro Montero.
10 minutos: homenaje a Lionel Messi
El encuentro se frenó unos segundos para dedicarle 60 segundos de aplausos al mejor jugador del mundo, luego de que haya comunicado su retiro de la selección argentina.
9 minutos: el primer ataque fue de Vélez
Ronaldo Martínez se impuso en las alturas con mucha facilidad a la salida de un tiro de esquina para ensayar un cabezazo que se perdió por encima del travesaño.
5 minutos: Paredes quedó adolorido sobre el césped
El volante de Boca Juniors recibió una infracción de Lucas Robertone en mitad de cancha.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
FORMACIONES
Boca Juniors; Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matias Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.