Enzo Fernández entre los cinco fichajes más caros: cómo quedó el ranking histórico

La venta de Fernández se concretó en 145 millones de euros.

Enzo Fernández se ubicó entre los cinco fichajes más caros de la historia del fútbol tras su transferencia del Chelsea al Manchester City por 145 millones de euros. La operación situó al mediocampista argentino en el cuarto lugar del ranking presentado, con el mismo monto que el pase de Alexander Isak al Liverpool. La cifra también fue informada por El País.

El exjugador de River y Benfica también marcó un récord: se convirtió en el primer futbolista vendido en dos oportunidades por cifras superiores a los 100 millones de euros. Su anterior transferencia se había concretado a comienzos de 2023, cuando Chelsea pagó 121 millones de euros al club portugués.

De esta manera, sus dos operaciones más recientes sumaron 266 millones de euros. El nuevo movimiento modificó los primeros puestos del listado histórico, aunque no desplazó al dueño del récord absoluto: Neymar Jr.

Neymar mantuvo el récord y Mbappé y Dembélé completaron el podio

El brasileño continuó al frente de la clasificación por su llegada al Paris Saint-Germain desde Barcelona en 2017. En aquella operación se ejecutó una cláusula de rescisión de 222 millones de euros, una cifra que permaneció por encima de las transferencias posteriores.

El segundo puesto correspondió a Kylian Mbappé, por su pase del Mónaco al PSG en 2018, valuado en 180 millones de euros. El delantero francés quedó por delante de su compatriota Ousmane Dembélé.

La llegada de Dembélé al Barcelona desde Borussia Dortmund en 2017 figuró con 148 millones de euros en el listado. Ese monto superó por tres millones las operaciones de Enzo Fernández y Alexander Isak, ambas consignadas en 145 millones.

Los diez fichajes más costosos del fútbol internacional

El ranking y los montos del relevamiento quedaron distribuidos de la siguiente manera:

1. Neymar Jr. | Barcelona al Paris Saint-Germain (2017) — 222 millones de euros

2. Kylian Mbappé | Mónaco al Paris Saint-Germain (2018) — 180 millones de euros

3. Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund al Barcelona (2017) — 148 millones de euros

4. Enzo Fernández | Chelsea al Manchester City (2026) — 145 millones de euros

5. Alexander Isak | Newcastle al Liverpool (2025) — 145 millones de euros

6. Morgan Rogers | Aston Villa al Chelsea (2026) — 138 millones de euros

7. Elliot Anderson | Nottingham Forest al Manchester City (2026) — 135 millones de euros

8. Philippe Coutinho | Liverpool al Barcelona (2018) — 135 millones de euros

9. João Félix | Benfica al Atlético de Madrid (2019) — 127,2 millones de euros

10. Jude Bellingham | Borussia Dortmund al Real Madrid (2023) — 127 millones de euros

Las transferencias de Morgan Rogers y Elliot Anderson también incorporaron operaciones de 2026 a los primeros diez lugares. Manchester City apareció como comprador tanto del argentino como del exmediocampista de Nottingham Forest.

El listado mantuvo, además, los pases de Philippe Coutinho, João Félix y Jude Bellingham. Los montos consignados mostraron dos igualdades: Enzo e Isak, con 145 millones, y Anderson y Coutinho, con 135 millones.