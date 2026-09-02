Imputaron a líder de una banda de robos y secuestros que tenía a Mbappé y a otras celebridades en la mira

Kylian Mbappé figuraba entre las 26 posibles víctimas de una banda investigada en Francia por robos y secuestros, según informó Le Parisien. Los investigadores encontraron direcciones de futbolistas, cantantes y otras celebridades en un teléfono incautado durante la pesquisa.

De acuerdo con la información publicada, la organización pretendía asaltar al delantero cuando visitara la capital francesa. Su patrimonio habría sido el motivo por el que lo incorporaron a la lista, en la que fue considerado un “objetivo altamente rico”.

El presunto líder fue identificado como Clément L., de 18 años, quien quedó imputado y en prisión preventiva. La investigación lo vinculó con una serie de hechos cometidos entre el 11 de abril y el 19 de agosto en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París.

Un robo a una relojería permitió descubrir la lista

Uno de los episodios que permitió avanzar en la investigación fue el asalto a una relojería del 4 de mayo. Dos hombres armados ingresaron al establecimiento y sustrajeron 11 relojes, cuyo valor total fue estimado en 150.000 euros.

Uno de los sospechosos fue detenido después de chocar contra un camión mientras circulaba en un vehículo. Tras el procedimiento, los agentes incautaron su teléfono y analizaron la información almacenada.

En ese dispositivo aparecieron las 26 direcciones de posibles objetivos, entre ellos Mbappé. El hallazgo permitió identificar planes para nuevos asaltos, además de los hechos que ya estaban bajo investigación.

El sospechoso habría dirigido operaciones desde prisión

Según Le Parisien, Clément L. habría continuado coordinando actividades delictivas desde el centro penitenciario de Villepinte, donde cumplía una condena por otros delitos. Por ese motivo, se dispuso su aislamiento para impedir contactos relacionados con la organización.

La información difundida señaló que el joven fue detenido en el marco de esta causa el 21 de agosto, cuando debía ser juzgado por un supuesto delito de proxenetismo. También registraba antecedentes vinculados con estupefacientes y robos violentos.

Mientras el principal acusado permaneció en prisión preventiva, un presunto cómplice quedó en libertad bajo condiciones. La investigación continuó para esclarecer los hechos atribuidos a la banda y el alcance de los planes contra las personas incluidas en la lista.