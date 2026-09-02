Una isla de Grecia abre una convocatoria para vivir cerca del mar sin pagar alojamiento

Una isla de Grecia abrió una convocatoria para recibir voluntarios interesados en colaborar con tareas ambientales y de mantenimiento a cambio de alojamiento gratuito. La propuesta se desarrolla en Kos, un destino ubicado en el sureste del mar Egeo.

La iniciativa fue publicada a través de Workaway, una plataforma que conecta viajeros con anfitriones que ofrecen hospedaje a cambio de algunas horas de colaboración. En este caso, la vivienda se encuentra a unos 10 minutos de la playa y cuenta con conexión mediante transporte público con el centro de Kos.

El esquema contempla un máximo de 25 horas de trabajo semanales, distribuidas en jornadas de aproximadamente cinco horas durante cinco días. De esta manera, los participantes disponen de dos días libres para recorrer el destino o realizar otras actividades.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Una de las principales actividades será la limpieza de las playas, con el objetivo de retirar residuos y colaborar con la conservación de los espacios naturales de esta isla de Grecia.

La convocatoria también contempla trabajos en el jardín, como plantar, regar, quitar malezas y cuidar diferentes especies. A esto pueden agregarse tareas sencillas de limpieza y mantenimiento general de la propiedad.

Dependiendo de las necesidades del anfitrión y de las habilidades de cada participante, también podrían realizarse trabajos básicos de pintura o bricolaje.

Qué reciben a cambio del trabajo

Quienes sean seleccionados tendrán alojamiento sin costo durante el período acordado. La propuesta no implica un empleo remunerado, sino un intercambio de algunas horas de colaboración por hospedaje.

El lugar cuenta con jardín y está situado cerca de la playa. La organización del trabajo permite combinar las tareas previstas con tiempo libre para conocer Kos y otros atractivos de la zona.

La duración y las actividades específicas pueden variar según la época del año y las necesidades existentes durante la estadía.

Cómo postularse para viajar a Kos

Las personas interesadas en esta convocatoria en una isla de Grecia deben ingresar a Workaway, donde se encuentra publicada la propuesta con sus condiciones y el perfil del anfitrión.

Desde esa plataforma es posible postularse y establecer contacto para acordar las fechas de estadía y las tareas correspondientes. La oferta está dirigida principalmente a viajeros interesados en el cuidado ambiental, la limpieza de playas y las experiencias de intercambio durante su paso por Grecia.