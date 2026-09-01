Motociclista chocó contra un colectivo y terminó adentro porque la puerta estaba abierta

Un motociclista protagonizó un impactante accidente de tránsito en Buga, Colombia, luego de chocar a gran velocidad contra un colectivo.

El siniestro quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa la violencia del impacto y el sorprendente desenlace: el motociclista se aproxima al cruce a gran velocidad y en ese momento, impacta de lleno contra un colectivo que circulaba por la intersección.

🏍️🚌 Impactante choque: un motociclista terminó dentro de un colectivo El insólito accidente ocurrió en Buga, Colombia. El motociclista circulaba a alta velocidad cuando impactó contra un colectivo de transporte público y salió despedido hacia el interior del vehículo. pic.twitter.com/SE8l7zvWZq — La Red San Luis (@LaRedSanLuis) August 31, 2026

Como consecuencia del choque, salió despedido y atravesó una de las puertas del colectivo, que se encontraba abierta. Terminó dentro del colectivo y cayó entre los asientos, que estaban vacíos. Iban pocos pasajeros.

La escena generó sorpresa entre quienes observaron lo ocurrido: apenas unos segundos después del impacto, el motociclista logró incorporarse y levantarse por sus propios medios.

Sin embargo, pese a la espectacularidad del accidente, no se reportaron víctimas fatales ni heridos, de acuerdo con la información publicada por el diario Vanguardia.