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Motociclista chocó contra un colectivo y terminó adentro porque la puerta estaba abierta

Un motociclista impactó a gran velocidad contra un colectivo y salió despedido hacia el interior del vehículo. El sorprendente accidente quedó registrado por cámaras de seguridad y, pese a la violencia del choque, no se reportaron heridos.

1 de Septiembre de 2026
Motociclista chocó contra un colectivo y terminó adentro
Motociclista chocó contra un colectivo y terminó adentro

Un motociclista impactó a gran velocidad contra un colectivo y salió despedido hacia el interior del vehículo. El sorprendente accidente quedó registrado por cámaras de seguridad y, pese a la violencia del choque, no se reportaron heridos.

Un motociclista protagonizó un impactante accidente de tránsito en Buga, Colombia, luego de chocar a gran velocidad contra un colectivo.

 

El siniestro quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa la violencia del impacto y el sorprendente desenlace: el motociclista se aproxima al cruce a gran velocidad y en ese momento, impacta de lleno contra un colectivo que circulaba por la intersección.

Como consecuencia del choque, salió despedido y atravesó una de las puertas del colectivo, que se encontraba abierta. Terminó dentro del colectivo y cayó entre los asientos, que estaban vacíos. Iban pocos pasajeros.

 

La escena generó sorpresa entre quienes observaron lo ocurrido: apenas unos segundos después del impacto, el motociclista logró incorporarse y levantarse por sus propios medios.

 

Sin embargo, pese a la espectacularidad del accidente, no se reportaron víctimas fatales ni heridos, de acuerdo con la información publicada por el diario Vanguardia.

 

 

 

Temas:

Motociclista colectivo accidente de tránsito siniestro vial Choque cámaras de seguridad
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