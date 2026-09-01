Joven despistó con su auto y volcó: dijo que un camión le cerró el paso

En la madrugada de este martes, un automóvil despistó y terminó volcando en inmediaciones de Presidente Illia y Cortada 62, en Concordia. El vehículo era conducido por una joven de 20 años, quien resultó ilesa y manifestó que un camión le habría cerrado el paso antes de que perdiera el control del rodado.

El siniestro vial involucró a un Ford Ka que circulaba por Presidente Illia en sentido este-oeste. Tras el vuelco, personal de Comisaría Séptima intervino en el lugar y realizó las primeras actuaciones.

De acuerdo con lo manifestado por la conductora ante los efectivos, mientras avanzaba por la arteria un camión le habría cerrado el paso. En esas circunstancias perdió el control del automóvil, despistó y posteriormente volcó.

Pese a las características del siniestro, la conductora no sufrió lesiones. La joven indicó que al momento del accidente llevaba colocado el cinturón de seguridad. Asimismo, manifestó que no requería atención y se negó a recibir asistencia médica.

Posteriormente, solicitó la presencia de la grúa de su compañía de seguros para retirar y trasladar el Ford Ka.