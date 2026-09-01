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Sociedad Conflicto laboral

Gremios marcharán por 7.000 empleos en riesgo en Granja Tres Arroyos

Sindicatos de la alimentación, trabajadores rurales, carne y molineros movilizarán el 9 de septiembre ante la Secretaría de Trabajo. Reclamarán la intervención del Estado por la situación del Grupo GTA.

1 de Septiembre de 2026
Empleos en riesgo en Granja Tres Arroyos
Empleos en riesgo en Granja Tres Arroyos

Sindicatos de la alimentación, trabajadores rurales, carne y molineros movilizarán el 9 de septiembre ante la Secretaría de Trabajo. Reclamarán la intervención del Estado por la situación del Grupo GTA.

Los gremios marcharán por 7.000 empleos en riesgo en Granja Tres Arroyos y reclamarán la intervención del Estado nacional ante el conflicto que atraviesa el Grupo GTA. La movilización fue convocada para el miércoles 9 de septiembre y tendrá como destino la Secretaría de Trabajo de la Nación.

 

La protesta reunirá a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), la Federación de la Alimentación, la Federación de la Carne y la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), organizaciones que advirtieron sobre el peligro que enfrentan más de 7.000 puestos laborales directos.

 

Denominada “Marcha Sindical Federal por el Grupo GTA de Tres Arroyos”, la convocatoria comenzará a las 11 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Piedras, en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde los trabajadores se movilizarán hacia la dependencia laboral nacional.

Reclaman la intervención del Estado

Los sindicatos señalaron que el conflicto no solamente amenaza las fuentes laborales, sino también la continuidad de la actividad productiva y el futuro de miles de familias relacionadas directa e indirectamente con el grupo empresario.

 

“Nos movilizamos hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación en defensa de las fuentes de trabajo, la producción y el futuro de miles de familias trabajadoras”, expresaron las organizaciones convocantes.

 

En ese sentido, plantearon como principal reclamo una respuesta del Gobierno nacional frente a la situación que atraviesa el Grupo GTA. “Exigimos la urgente intervención del Estado nacional ante una situación que pone en riesgo el empleo y la actividad productiva”, manifestaron.

Trabajadores de diferentes actividades participarán de la marcha

La convocatoria incluirá a trabajadores pertenecientes a diferentes eslabones de la actividad productiva, entre ellos empleados de la industria de la alimentación, trabajadores rurales y del sector molinero.

 

Desde las organizaciones sindicales sostuvieron que la preservación de los puestos laborales debe estar acompañada por medidas que permitan garantizar la continuidad de la producción y otorguen previsibilidad a las familias que dependen de esas actividades.

 

“Defendemos el trabajo. Defendemos la producción. Defendemos a las familias trabajadoras”, remarcaron los gremios al anunciar la movilización.

Temas:

Granja Tres Arroyos Grupo GTA trabajadores empleo gremios UATRE
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