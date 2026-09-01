El Gobierno amplió el consumo eléctrico subsidiado para septiembre

El Gobierno nacional amplió el consumo eléctrico subsidiado en septiembre y pasó de 150 a 200 kilovatios hora mensuales para los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 221/2026 de la Secretaría de Energía y comenzó a regir desde este martes 1º de septiembre.

Dicha normativa establece que, durante este mes, el bloque base de consumo subsidiable será de 200 kWh mensuales, independientemente de la zona bioambiental en la que se encuentre el hogar.

Qué cambia para los usuarios

El esquema anterior contemplaba un bloque de 150 kWh para septiembre, por lo que la decisión implica una ampliación de 50 kWh.

En términos porcentuales, representa un incremento del 33,3% en el volumen de energía que puede quedar alcanzado por la bonificación nacional durante septiembre.

La medida alcanza a los hogares incorporados al régimen SEF en todo el país, incluidos los usuarios entrerrianos que cumplan con las condiciones previstas.

Por qué se tomó la decisión

En los fundamentos de la resolución, la Secretaría de Energía indicó que tuvo en cuenta la experiencia acumulada en la implementación del sistema y los patrones de consumo residencial.

La ampliación fue dispuesta exclusivamente para septiembre y no modifica automáticamente los bloques previstos para los meses siguientes.

El efecto final en la factura dependerá también de la categoría del usuario, la bonificación aplicable, el consumo registrado y los componentes tarifarios provinciales.