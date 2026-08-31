Aumento del salario mínimo: subirá todos los meses hasta llegar a $437.000 en abril

El aumento del salario mínimo será oficializado por el Gobierno nacional mediante un esquema de incrementos mensuales que comenzará en septiembre de 2026 y llevará el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) hasta los $437.000 en abril de 2027. La decisión se adoptará por decreto después de que empresarios y sindicatos no lograran alcanzar un acuerdo en el Consejo del Salario.

El esquema contempla ocho aumentos consecutivos y comenzará con una suba del 1,91% en septiembre, cuando el salario mínimo pasará de los actuales $376.600 a $383.800. Luego continuará con ajustes mensuales que se ubicarán por debajo del 2% hasta completar el cronograma previsto para abril del próximo año, publicó TN.

La actualización también alcanzará a los trabajadores jornalizados. El valor mínimo de la hora, actualmente establecido en $1.883, aumentará en la misma proporción y llegará a $2.185 en abril de 2027.

Cómo quedará el salario mínimo mes por mes

De acuerdo con el cronograma que será oficializado, en septiembre de 2026 el SMVM quedará en $383.800, lo que representará una suba del 1,91% respecto de agosto. En octubre ascenderá a $391.200, con un incremento mensual del 1,93%.

Para noviembre, el piso salarial llegará a $398.800, tras una actualización del 1,94%, mientras que en diciembre se ubicará en $406.400, con otro incremento del 1,91%. De esa manera, terminará 2026 por encima de los $400.000.

El esquema continuará durante 2027: en enero, el salario mínimo será de $414.200; en febrero, alcanzará los $422.000; en marzo, llegará a $429.600; y finalmente, en abril, se ubicará en $437.000.

El poder adquisitivo del salario mínimo

La actualización se producirá después de un período marcado por una fuerte pérdida del poder adquisitivo del SMVM. Según un análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

El estudio estimó que el salario mínimo de noviembre de 2023 equivaldría a $626.106 a valores comparables, mientras que en julio de este año se ubicaba en $372.400. La diferencia reflejó el deterioro real registrado durante ese período.

El nuevo cronograma busca establecer el piso nominal para los próximos ocho meses. Sin embargo, su evolución real dependerá también del comportamiento de la inflación durante ese período, debido a que los incrementos mensuales previstos se ubicarán entre el 1,72% y el 1,94%.

Por qué el Gobierno fijará el aumento por decreto

La definición del Ejecutivo llegó después del fracaso de la última reunión del Consejo del Salario. El encuentro concluyó sin consenso luego de que la CGT y las dos CTA rechazaran la propuesta presentada por los representantes empresarios y se retiraran de la reunión, que se desarrolló de manera virtual.

El sector empresario había ofrecido un incremento del 1,8% para septiembre y subas del 1,7% para los meses siguientes hasta abril. La propuesta no fue aceptada por las centrales sindicales, por lo que las negociaciones terminaron sin un acuerdo sobre el nuevo piso salarial.

El Consejo del Salario reúne a representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales. Ante la imposibilidad de consensuar un nuevo monto, la decisión volvió a quedar en manos del Poder Ejecutivo, como ya había ocurrido anteriormente.

El impacto sobre la prestación por desempleo

Los cambios en el SMVM no afectan solamente a quienes perciben remuneraciones vinculadas directamente con ese piso. Su actualización también tiene consecuencias sobre otras prestaciones que toman como referencia el salario mínimo.

Entre ellas se encuentra la prestación por desempleo, cuyo cálculo equivale al 75% de la mejor remuneración mensual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral, dentro de los límites establecidos por la normativa.

La decisión de fijar los nuevos valores por decreto repite el mecanismo utilizado anteriormente por el Ejecutivo. Ante otro desacuerdo entre sindicatos y empresarios, el Gobierno había establecido mediante laudo una actualización dividida en diez tramos.

El Gobierno busca elevar los pisos de los convenios

En paralelo con la discusión del salario mínimo, el Ejecutivo abrió conversaciones para que sindicatos y cámaras empresarias revisen los pisos establecidos en las negociaciones colectivas. La intención planteada es que los salarios de convenio comiencen alrededor de $1 millón bruto, equivalente a aproximadamente $830.000 netos, aunque el monto puede variar según cada caso.

“A raíz de la nueva ley laboral se convocó a las partes de todos los convenios a negociar nuevos acuerdos y se les dijo: ‘Júntense y traten de subir los pisos’. Fue una sugerencia”, explicó una fuente del Ejecutivo.

Desde el Gobierno aclararon que, por el momento, se trató de conversaciones informales y no de una disposición obligatoria. La Secretaría de Trabajo, de todos modos, continuará interviniendo en la homologación de los acuerdos colectivos que alcancen empresarios y sindicatos.