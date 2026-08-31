Suben las tasas de plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

Las tasas de plazo fijo volvieron a subir durante agosto y el promedio para personas humanas superó el 20%. Para una colocación de $1 millón a 30 días, los bancos ofrecen rendimientos que van del 16% al 24% nominal anual.
Las tasas de plazo fijo mostraron una recuperación durante las últimas semanas de agosto de 2026 y el movimiento comenzó a reflejarse en los rendimientos ofrecidos por los principales bancos del país. Para depósitos de $1 millón a 30 días, las entidades relevadas presentaron tasas nominales anuales (TNA) de entre 16% y 24%.
La diferencia entre los extremos del relevamiento impactó directamente sobre el dinero recibido al vencimiento. Con una inversión inicial de $1 millón, los montos finales oscilaron entre $1.013.150,68 y $1.019.726,03, según la entidad elegida.
El repunte también quedó reflejado en la tasa promedio del sistema financiero para personas humanas. Después de mantenerse durante varios meses cerca del 19%, el indicador llegó al 20,16% el 25 de agosto y se ubicó en 20,13% el 27 del mismo mes.
Qué bancos pagan las tasas más altas
Entre las entidades con mejores rendimientos aparecieron Banco CMF S.A. y Reba Compañía Financiera S.A., ambos con una TNA del 24%. Una colocación de $1 millón durante 30 días alcanzaría así un monto final de $1.019.726,03.
Inmediatamente después se ubicaron Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., con una tasa del 23,5%. En esos casos, el capital inicial llegaría a $1.019.315,07 una vez concluido el período de inversión.
Banco Bica S.A., Banco del Sol S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Voii S.A. ofrecieron, por su parte, una TNA del 23%. Un depósito de $1 millón realizado bajo esas condiciones dejaría al ahorrista con $1.018.904,11 al vencimiento.
Las alternativas con rendimientos intermedios
Banco Hipotecario S.A. presentó una tasa del 22%, equivalente a un monto final de $1.018.082,19. Banco de Comercio S.A. y Bibank S.A., en tanto, ofrecieron 21,5%, con un resultado de $1.017.671,23 luego de los 30 días.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Masventas S.A. se ubicaron en 21%, lo que llevaría el depósito inicial a $1.017.260,27. El Banco de la Nación Argentina y Banco Dino S.A. ofrecieron una TNA del 20%, con un monto final estimado de $1.016.438,36.
Por debajo aparecieron Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A. y Banco del Chubut S.A., con una tasa del 19,5% y un resultado de $1.016.027,40. Banco Comafi, Banco Julio y Banco Provincia de Tierra del Fuego ofrecieron 19%, equivalente a $1.015.616,44.
Qué ofrecen Galicia, Santander y otros bancos
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Credicoop Cooperativo Limitado registraron una tasa del 18,5%. Bajo esas condiciones, una inversión de $1 millón durante un mes alcanzaría los $1.015.205,48 al vencimiento.
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. presentó una TNA del 18,1%, con un resultado de $1.014.876,71. Banco Santander Argentina S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires ofrecieron 17%, llevando el capital hasta $1.013.972,60.
En el extremo inferior del relevamiento quedó Banco Patagonia S.A., con una tasa del 16%. Para una inversión inicial de $1 millón durante 30 días, el monto final informado fue de $1.013.150,68.
Cómo evolucionaron las tasas durante agosto
La evolución del promedio del sistema mostró una aceleración hacia finales de agosto. La tasa para personas humanas se encontraba en 19% el 14 de agosto y avanzó al 19,09% el día 18. Posteriormente subió a 19,23% el 19 de agosto y a 19,39% durante la jornada siguiente.
El movimiento continuó con una tasa del 19,62% el 21 de agosto y del 19,80% el día 24. Finalmente, el indicador superó nuevamente la barrera del 20% al alcanzar 20,16% el 25 de agosto, antes de ubicarse en 20,13% el 27.
El recorrido representó un cambio respecto de los niveles observados durante los meses anteriores y coincidió con los ajustes aplicados por distintas entidades sobre los rendimientos ofrecidos para colocaciones tradicionales a 30 días.
La diferencia entre bancos vuelve a ganar importancia
La recomposición de las tasas permitió que los depósitos a plazo fijo recuperaran parte de su atractivo entre los ahorristas que buscan alternativas de corto plazo y menor exposición al riesgo, aunque los rendimientos continúan alejados de los niveles alcanzados durante otros períodos.
La comparación entre entidades volvió, además, a cobrar relevancia. Entre la TNA más alta y la más baja del relevamiento existió una diferencia de ocho puntos porcentuales, lo que se tradujo en distintos resultados incluso para una colocación de solamente 30 días.
De esta manera, antes de constituir un plazo fijo resulta relevante comparar las condiciones disponibles, especialmente porque las tasas pueden modificarse de acuerdo con las decisiones comerciales de cada entidad. El reciente movimiento de agosto mostró que las propuestas bancarias volvieron a ajustarse y que las diferencias entre instituciones pueden incidir en el rendimiento final obtenido por los ahorristas.