Granja Tres Arroyos: advierten por nuevos despidos y temen una posible quiebra

La crisis de la Granja Tres Arroyos se sigue profundizando. Este lunes, mientras continuaban llegando telegramas de despido a trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay, otra fábrica de la compañía, ubicada en la provincia de Buenos Aires, fue paralizada por tiempo indefinido.

En diálogo con Elonce, Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), confirmó que los trabajadores de la planta en Capitán Sarmiento fueron notificados del cierre por tiempo indefinido. Según explicó, previamente la planta había sufrido un corte de energía por una factura eléctrica impaga.

Chamorro comparó la situación con la planta de Concepción del Uruguay, que lleva cuatro meses paralizada desde principios de mayo, con salarios impagos y fuertes dificultades para los empleados.

El sindicalista indicó que la incertidumbre aumentó durante las últimas horas porque comenzaron a recibirse nuevas notificaciones. “Ahora estamos en un momento muy amargo porque la semana pasada tuvimos 270 despedidos y ahora están llegando nuevos telegramas de despido”, reveló.

Granja Tres Arroyos: advierten por nuevos despidos

“Calculamos que en lo que va del día, han llegado unos 100. Suponemos que va a ser otro ciclo de 270 y gran parte de la comisión sindical también recibieron telegrama de despido; yo personalmente no, pero lo estoy esperando”.

El temor por el futuro de la empresa

Ante el escenario planteado, Chamorro expresó preocupación por la continuidad de Granja Tres Arroyos y planteó la posibilidad de que la crisis derive en una instancia judicial.

“Nadie entiende qué está pasando. Me imagino que esto va a ser una caída libre a concurso o quiebra a la brevedad porque no se puede pensar otra cosa”, sostuvo el secretario general del STIA.

Asimismo, explicó que la problemática alcanzaba tanto a quienes fueron despedidos como a quienes todavía mantenían formalmente sus puestos. “Tanto el que está despedido, que no tiene posibilidad de cobrar la indemnización, como el que está trabajando tampoco tiene posibilidad de cobrar su salario. Estamos muy complicados”, afirmó.

La asistencia a los trabajadores

Consultado sobre las gestiones encaradas por los gobiernos de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba para buscar una salida a la crisis, Chamorro aclaró que el sindicato desconocía los resultados concretos de esas conversaciones.

“No tenemos injerencia en esas instancias. Es lo que hemos visto en prensa como cualquier ciudadano”, explicó. No obstante, destacó la asistencia que recibieron los trabajadores entrerrianos durante los meses de paralización.

Según detalló, la Municipalidad de Concepción del Uruguay colaboró mediante módulos alimentarios y medidas impositivas, mientras que el Gobierno provincial implementó diferentes mecanismos de asistencia, como “un subsidio para los trabajadores de 200.000 pesos a cada uno. Ahora se viene un nuevo ciclo de subsidio que, si bien es insuficiente, es un gesto”, indicó.

La asistencia provincial incluyó subsidios económicos, módulos alimentarios y beneficios vinculados con la tarifa eléctrica para los trabajadores afectados.

“La decisión final va a ser de la empresa”

Pese a las gestiones políticas, Chamorro consideró que cualquier eventual reactivación dependerá finalmente de las decisiones que adopte Granja Tres Arroyos.

“La decisión final va a ser de la empresa, porque aunque los gobernadores se reúnan para ver cómo lo ayudan, la empresa es la que va a decidir dónde va a poner sus esfuerzos”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que la compañía desarrolla actividades en Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba y consideró difícil una recuperación simultánea de todos los establecimientos. “Va a tener que decidir en qué lugar porque poner todas las plantas en marcha hoy parece absolutamente imposible”, manifestó.

El origen de la crisis

Chamorro también puso en duda las explicaciones ofrecidas sobre el origen de las dificultades económicas, especialmente porque, según señaló, la actividad avícola en general mostraba un escenario diferente al atravesado por Granja Tres Arroyos.

El dirigente recordó que entre mediados de 2024 y durante 2025 desde la planta entrerriana se habría registrado la salida de cerca de 1.000 contenedores destinados a exportación. También mencionó que los trabajadores realizaron distintos esfuerzos para intentar sostener la actividad.

“Hubo una quita salarial del 9% que se hizo sobre los trabajadores durante todo el año. Hubo un ciclo de retiros voluntarios y algunos despidos improcedentes, pero en total más o menos unos 380 trabajadores ya quedaron fuera de la nómina durante el año 2025”, detalló.

Chamorro contrastó la situación de la empresa con inversiones que otras compañías avícolas desarrollaban en Entre Ríos y aseguró que, desde su perspectiva, no existía una crisis generalizada de la actividad.

“La Cámara Avícola también lo ha expresado. Por el momento el sector está muy bien, así que realmente podemos especular sobre muchas cosas. La crisis es genuina porque la vemos, pero ¿qué ocurre ahí? La empresa no le ha explicado a nadie qué es exactamente lo que pasa”, cuestionó.

Finalmente, se refirió a los argumentos utilizados por la compañía para explicar sus problemas financieros y productivos. “Ellos están argumentando como fuerza mayor lo que nosotros entendemos que es riesgo empresarial”, afirmó. La empresa había atribuido previamente sus dificultades, entre otros factores, a los efectos de la influenza aviar sobre las exportaciones, la sobreoferta en el mercado interno y el incremento de los costos.

“Empiezan desde la pandemia, que después hubo gripe aviar, que el dólar planchado y un montón de otros factores, pero los competidores también pasaron por eso y están bien. Entonces es incomprensible cuál es el origen genuino de este problema”, concluyó Chamorro. Elonce.com