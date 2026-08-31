Boca cerró la venta de Exequiel Zeballos al Monza por cinco millones de dólares

Exequiel Zeballos dejará Boca para continuar su carrera en el Monza de Italia. Después de varias negociaciones con clubes europeos, la dirigencia xeneize acordó la transferencia del delantero de 24 años, que ya viaja rumbo a Europa para incorporarse a su nuevo equipo.

La operación se cerrará por una cifra cercana a los cinco millones de dólares. Además, Boca conservará el 40% de una futura venta, un aspecto considerado importante dentro del acuerdo ante la posibilidad de una posterior transferencia del atacante.

El Monza terminó imponiéndose después de que Napoli negociara por el futbolista y Parma apareciera en las últimas horas como otro interesado. El conjunto dirigido por Ivan Juric aceleró las conversaciones antes del cierre del libro de pases europeo y consiguió quedarse con el jugador.

Una salida que Boca buscaba concretar

La transferencia de Exequiel Zeballos era una de las situaciones que la dirigencia pretendía resolver desde mediados de año. El vínculo del futbolista finalizaba en diciembre de 2026 y no existía acuerdo para extenderlo, por lo que el riesgo era que pudiera marcharse libre al terminar la temporada.

Boca había establecido inicialmente una valoración superior para desprenderse del extremo, cercana a los 15 millones de dólares fijados en su cláusula de rescisión. Sin embargo, la proximidad del cierre del mercado y la situación contractual terminaron modificando las condiciones de la negociación.

La cifra finalmente acordada quedó bastante por debajo de aquella pretensión inicial, aunque la institución mantendrá el 40% de los derechos sobre una futura operación. De esta manera, podría recibir un ingreso adicional si el Monza posteriormente transfiere al atacante.

Los números de Zeballos en Boca

Exequiel Zeballos deja el club después de casi seis años formando parte del plantel profesional. El santiagueño debutó en noviembre de 2020, cuando tenía 18 años, luego de atravesar las divisiones juveniles de la institución.

Durante su etapa en Primera División disputó 140 partidos, convirtió 16 goles y conquistó cinco títulos. Su trayectoria estuvo marcada también por diferentes lesiones que interrumpieron su continuidad en distintos momentos.

El delantero tendrá ahora su primera experiencia en el fútbol europeo y se incorporará al Monza, recientemente ascendido. Su llegada se resolvió en las últimas horas del mercado y pone fin a una de las negociaciones que Boca tenía pendientes antes del cierre de la ventana de transferencias.