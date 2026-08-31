Histórico triunfo de Mariano Navone ante Djokovic en la primera ronda del US Open

Mariano Navone consiguió la victoria más importante de su carrera al derrotar a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open. El argentino se impuso por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en el estadio Arthur Ashe.

El partido se extendió durante cuatro horas y 36 minutos y tuvo numerosos cambios en su desarrollo. Navone comenzó mejor, quedó en desventaja por dos sets a uno y protagonizó una contundente remontada en los dos parciales finales.

El bonaerense, ubicado en el puesto 49 del ranking mundial, eliminó al ganador de 24 títulos de Grand Slam y cuatro veces campeón en Nueva York. Fue el primer enfrentamiento oficial entre ambos.

Un comienzo favorable para Djokovic

Djokovic aprovechó el nerviosismo inicial del argentino y se adelantó 3-0 en el primer set. Sin embargo, Navone recuperó el quiebre y consiguió llevar la definición al tie-break, donde logró quedarse con el parcial.

El serbio comenzó a evidenciar problemas físicos durante el segundo set y recibió asistencia. Pese a las molestias, quebró el servicio de su rival en el tramo decisivo y estableció el 7-5.

El tercer parcial también quedó en manos del serbio por 6-4. Antes de cerrarlo, Djokovic vomitó a un costado de la cancha, aunque pudo continuar en competencia.

La remontada de Mariano Navone

En el cuarto set, Mariano Navone perdió inicialmente su saque y quedó 2-1 abajo. La respuesta fue inmediata: recuperó el quiebre y aumentó la potencia de sus golpes desde el fondo.

El argentino ganó cinco juegos consecutivos y se quedó con el parcial por 6-2. De esa manera, llevó el encuentro a un quinto set ante un Djokovic con dificultades físicas.

¡¡LA LOCURA DE SUPERAR A UN ÍDOLO 24 VECES CAMPEÓN DE GRAND SLAM EN EL ARTHUR ASHE!! Con este puntazo, Mariano Navone derrotó a Novak Djokovic en la Primera Ronda del #USOpen. El serbio le dedicó unas palabras en la red, en un hermoso momento... 👏🏼🎾 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dIyJMVr7OZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2026

Navone mantuvo la concentración y dominó la definición. Con dos quiebres de ventaja, selló el último parcial por 6-1 y concretó uno de los resultados más resonantes del tenis argentino durante la temporada.

Un resultado histórico en Nueva York

La derrota terminó con una extensa marca del serbio, que no caía en la primera ronda de un torneo de Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2006, cuando fue superado por el estadounidense Paul Goldstein.

Navone también se convirtió en el segundo argentino que derrota a Djokovic en un major. El antecedente pertenecía a Guillermo Coria, quien lo había vencido en Roland Garros 2005.

En la segunda ronda del US Open, Mariano Navone enfrentará al ganador del partido entre el suizo Stan Wawrinka y el italiano Matteo Berrettini. El argentino buscará continuar avanzando después del mayor triunfo de su carrera.