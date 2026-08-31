ANSES confirmó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en septiembre

El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 en septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de determinadas prestaciones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida quedó establecida mediante el Decreto 824/2026, fechado el 28 de agosto, que determinó las condiciones para acceder al refuerzo. El monto completo corresponderá a quienes perciban ingresos iguales o inferiores al haber mínimo previsional.

En tanto, aquellos beneficiarios cuyos ingresos superen la jubilación mínima recibirán un bono proporcional. En esos casos, el refuerzo será el necesario para alcanzar el monto resultante de sumar el haber mínimo vigente y los $70.000 establecidos como máximo.

Quiénes cobrarán el bono de ANSES

De acuerdo con el decreto, el beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales generales anteriores, determinados regímenes especiales derogados y prestaciones correspondientes a cajas provinciales o municipales transferidas a la Nación.

También estarán incluidos los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez, para madres de siete hijos o más y otras pensiones no contributivas o graciables cuyo pago se encuentre a cargo del organismo previsional.

Para cobrar el bono, la prestación deberá encontrarse vigente durante septiembre, mes en el que se realizará la liquidación. El decreto también aclaró que el refuerzo será otorgado por titular.

Cómo se determinará el monto

El bono de ANSES de septiembre tendrá un máximo de $70.000. Los beneficiarios cuya suma de haberes sea igual o inferior a la jubilación mínima tendrán derecho a percibir el monto completo.

Para quienes cobren por encima del haber mínimo, el bono disminuirá de manera proporcional. La normativa estableció que el importe será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el límite conformado por el haber mínimo más los $70.000 del refuerzo.

De esta manera, el esquema buscó concentrar el monto completo en los jubilados y pensionados de menores ingresos, mientras que quienes superen el piso previsional podrán recibir una suma inferior hasta alcanzar el límite establecido.

Qué pasa con las pensiones compartidas

El Decreto 824/2026 también contempló el caso de las pensiones que tienen más de un copartícipe. Para determinar el derecho al bono, todos los beneficiarios de una misma pensión serán considerados como un único titular, independientemente de la cantidad de personas que compartan la prestación.

Además, el Gobierno dispuso que el bono extraordinario tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computado para ningún otro concepto.

ANSES quedó facultada para dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para implementar la medida, así como para administrar el otorgamiento, pago, control y supervisión del beneficio y recuperar eventuales percepciones indebidas.

Por qué el Gobierno mantuvo el refuerzo

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo recordó que desde julio de 2024 los haberes previsionales se actualizan mensualmente de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional publicado por el INDEC.

El Gobierno sostuvo que el bono de septiembre se otorgará como una compensación destinada principalmente a los adultos mayores de menores ingresos. Los refuerzos extraordinarios fueron utilizados de manera mensual desde enero de 2024 y continuaron hasta agosto de 2026.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, por su parte, deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para afrontar el pago. El Decreto 824/2026 entró en vigencia desde su dictado.