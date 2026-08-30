Aumentos salariales de septiembre: qué trabajadores cobrarán subas y bonos de hasta $300.000

Los aumentos salariales de septiembre alcanzarán a trabajadores de numerosos sectores de la economía argentina, como resultado de los últimos acuerdos paritarios. Las actualizaciones incluyen incrementos porcentuales, nuevas escalas, sumas no remunerativas y gratificaciones extraordinarias que, en algunos casos, llegan a los $300.000.

El escenario salarial continúa condicionado por la evolución de los precios y la pérdida de poder adquisitivo. Según datos de la Secretaría de Trabajo correspondientes a mayo de 2026, el salario real promedio del empleo privado registrado mostró una caída interanual del 2,4%, mientras que las remuneraciones pactadas en los principales convenios colectivos retrocedieron 5,2% en términos reales.

La situación, sin embargo, presenta importantes diferencias entre actividades. Mientras algunos gremios consiguieron mecanismos de actualización vinculados directamente con la inflación, otros cerraron acuerdos trimestrales o incorporaron bonos y sumas no remunerativas para reforzar los ingresos.

Bancarios, construcción y comercio: cuánto aumentan

Los trabajadores bancarios tendrán una actualización del 2,1%, correspondiente a la inflación de julio. Con esta recomposición, el incremento acumulado durante los primeros siete meses de 2026 llega al 19,3%. El ingreso mínimo total de la actividad alcanza los $2.534.977,22, compuesto por un básico de $2.463.757,68 y $71.219,54 por participación en las ganancias.

En la construcción, los trabajadores comprendidos en los convenios 76/75 y 577/10 tendrán como referencia durante septiembre la escala que entró en vigencia en agosto, luego de aplicarse un aumento del 1,9% sobre los valores de julio. El último tramo completó el esquema de incrementos acordado para junio, julio y agosto.

Los empleados de comercio, en tanto, tendrán un nuevo tramo del 1,9% dentro del esquema de recomposición salarial del sector. La actualización forma parte del acuerdo que estableció incrementos escalonados para los trabajadores mercantiles.

Sanidad, farmacéuticos y gastronómicos

Los trabajadores de Sanidad alcanzados por los acuerdos de FATSA tuvieron una recomposición del 9,05% respecto de los salarios vigentes en abril. Además, durante septiembre recibirán un pago extraordinario de $101.560 por el Día de la Sanidad. Las partes volverán a reunirse en noviembre para revisar los ingresos.

Para los trabajadores nucleados en FATFA, los básicos informados llegan a $1.403.185,39, más una suma no remunerativa de $65.319,95 para cadetes. En el caso de un farmacéutico, el básico asciende a $2.134.953,36, con otros $99.384,61 no remunerativos.

Los hoteleros y gastronómicos nucleados en UTHGRA tendrán una actualización acumulada del 8,03%. En la categoría D1, el básico llegará a $990.555, más una suma no remunerativa de $68.000 que puede alcanzar los $88.000 según la categoría. Además, el 10 de septiembre se pagará una gratificación de $20.000.

Colectiveros, camioneros y trabajadores rurales

Los trabajadores comprendidos en la UTA tendrán desde el 1º de septiembre un básico de $1.707.175,88 para el personal de conducción, con montos proporcionales para las restantes categorías. También se estableció un pago extraordinario no remunerativo de $170.000.

Para los camioneros, el básico correspondiente a un chofer de Primera Categoría quedó establecido en $1.075.910,44. Septiembre será además un mes importante para el sector porque durante la primera quincena volverán a abrirse las negociaciones salariales.

Los trabajadores rurales nucleados en UATRE cobrarán los valores establecidos mediante el acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Para un peón general, una de las categorías utilizadas como referencia, el básico quedó establecido en $1.183.074,33 mensuales.

Plásticos, pasteleros y trabajadores deportivos

Uno de los incrementos destacados corresponde a los trabajadores del plástico. La UOYEP acordó una recomposición del 16,83% escalonada durante seis meses y para septiembre corresponde una suba del 7,28% sobre los salarios básicos. El valor horario de un operario será de $6.595,98 y el de un oficial especializado llegará a $9.241,47.

Los pasteleros recibirán una asignación no remunerativa del 13,14% para todas las categorías. Para los empleados de comida rápida, la asignación será del 3,94%, mientras que los trabajadores de heladerías tendrán un 3,73%.

Por su parte, los empleados nucleados en UTEDYC tendrán un incremento del 2,5%. Para el personal de clubes, la primera categoría alcanzará los $1.855.279, mientras que en el segmento administrativo la primera escala será de $1.788.662.

Metalúrgicos y empleadas domésticas

Los metalúrgicos tendrán nuevas condiciones salariales durante septiembre. Para la Rama 17 se estableció una actualización salarial y una suma no remunerativa de $30.000. Además, continuará una compensación extraordinaria de $70.000 para quienes reunían las condiciones establecidas en el acuerdo.

El Ingreso Mínimo Global de Referencia para esos trabajadores se ubicará en $1.117.862, contemplando conceptos remunerativos y no remunerativos, aunque sin considerar las horas extras. En la actividad siderúrgica, en tanto, rige una recomposición no remunerativa del 6% durante agosto, septiembre y octubre.

Las trabajadoras de casas particulares también tendrán novedades: cobrarán un incremento del 1,9% sobre los salarios mínimos conformados en julio. A esto se agregará una suma no remunerativa por única vez de entre $8.000 y $20.000, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas.

Encargados, mineros y trabajadores del seguro

Los encargados de edificios tendrán un aumento del 1,9% sobre los salarios básicos, además de una suma fija mensual de $25.000. Un encargado permanente con vivienda de categoría 1 alcanzará los $1.220.160, mientras que sin vivienda llegará a $1.401.533.

Los trabajadores mineros nucleados en AOMA cobrarán un incremento del 4% dentro de un esquema que contempla una recomposición total del 8% hasta octubre. En Minería Extractiva, durante septiembre corresponde una suba del 2,5%, con un salario promedio proyectado en $1.460.000 sin considerar otros beneficios.

En el sector de seguros, los trabajadores de la rama Vida y Retiro tendrán para el grupo inicial un básico superior al millón de pesos y cobrarán además una gratificación aniversario de $137.766,49.

Papeleros recibirán una gratificación de $300.000

Uno de los pagos extraordinarios más importantes será para los trabajadores papeleros. El sector acordó un incremento del 2% desde septiembre y volverá a recibir una gratificación extraordinaria no remunerativa de $300.000.

El Salario Mínimo Papelero quedó establecido en $1.300.000 y también se actualizaron los valores por hora. Para la categoría A, la referencia durante septiembre será de $6.439.

También habrá novedades para trabajadores químicos, telefónicos, del vidrio, mecánicos, aceiteros y empleados de carga y descarga, entre otras actividades, como resultado de acuerdos que combinan incrementos porcentuales, actualización por inflación y pagos extraordinarios.