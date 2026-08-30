Joaquín Freitas está cerca de dejar River: Flamengo pagaría 17 millones de dólares

Joaquín Freitas está muy cerca de dejar River para convertirse en nuevo jugador de Flamengo, que avanzó en las negociaciones para incorporar al delantero de 19 años. La operación alcanzaría los 17 millones de dólares con bonos incluidos y el Millonario conservaría un 20% de una futura transferencia del futbolista.

Las conversaciones se encontraban muy avanzadas y la inminencia de la operación tuvo consecuencias deportivas este domingo. Leonardo Ponzio decidió no darle minutos al juvenil durante la victoria de River por 3-2 frente a Banfield, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

Freitas integró el banco de suplentes en el estadio Florencio Sola, pero permaneció allí durante todo el encuentro. El cuerpo técnico optó por preservarlo ante la posibilidad de que la transferencia al conjunto brasileño quede concretada en las próximas horas.

Cuánto pagaría Flamengo por Joaquín Freitas

Flamengo desembolsaría 17 millones de dólares con bonos incluidos para quedarse con el atacante. Además, River conservaría un 20% ante una eventual venta futura, una condición que podría generarle nuevos ingresos al club de Núñez si el futbolista vuelve a ser transferido.

El conjunto carioca aparece como un destino de peso para el juvenil argentino. Flamengo se encontraba segundo en el Brasileirao y había alcanzado los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras buscaba reforzar su plantel con la incorporación del delantero.

La transferencia también estaría impulsada por el deseo del propio Freitas de continuar su carrera en el fútbol brasileño y afrontar un nuevo desafío. El atacante dejaría River después de haber comenzado a sumar mayor protagonismo en Primera División.

Acassuso también recibirá dinero por la transferencia

Aunque River posee la totalidad de los derechos económicos del jugador, Acassuso recibirá el 25% de la transferencia, con un tope de un millón de dólares, debido a que fue la institución en la que se formó el delantero antes de llegar al Millonario.

Freitas acumuló hasta el momento 30 partidos con la camiseta de River en Primera División y convirtió un gol. Curiosamente, su único tanto fue justamente frente a Banfield durante el Torneo Apertura.

En el último tramo del ciclo de Eduardo Coudet, el juvenil había ganado espacio y comenzó a desempeñarse principalmente como extremo derecho. Sin embargo, su posición natural es la de segundo delantero, función en la que mostró algunos de sus mejores rendimientos.

De River a la Selección Argentina

Entre las principales características de Freitas aparecen su velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Sus actuaciones le permitieron ingresar también en el radar de Lionel Scaloni y recibir una convocatoria a la Selección Argentina.

El entrenador lo incluyó entre los citados para los amistosos disputados antes del Mundial 2026. El atacante tuvo incluso la posibilidad de concretar su estreno con la camiseta de la Selección mayor durante la victoria argentina por 2-0 frente a Honduras.

En aquel encuentro, Freitas ingresó a los 86 minutos en reemplazo de Nicolás Otamendi, concretando así su debut internacional mientras todavía buscaba consolidarse dentro del plantel profesional de River.

No jugó ante Banfield por su inminente salida

La avanzada negociación con Flamengo explicó su ausencia dentro del campo de juego este domingo. Ponzio realizó diferentes modificaciones durante el triunfo ante Banfield, pero Freitas permaneció entre los suplentes para evitar cualquier inconveniente que pudiera poner en riesgo la transferencia.

River terminó imponiéndose 3-2 con goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa en el estreno de Ponzio como entrenador. Mientras el equipo buscaba recuperarse en el Torneo Clausura, las negociaciones por el juvenil avanzaban fuera de la cancha.

De concretarse definitivamente el acuerdo, Joaquín Freitas continuará su carrera en Flamengo a cambio de una operación de hasta 17 millones de dólares, mientras River conservará un porcentaje de una futura venta. De esta manera, el delantero de 19 años se encamina a cerrar su primera etapa en el club de Núñez y dar el salto al fútbol brasileño.