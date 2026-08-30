Patronato perdió ante Almagro y dejó pasar una chance clave para alejarse del descenso

REDACCIÓN ELONCE
Patronato cayó 1-0 ante Almagro en el Grella por la fecha 27 de la Primera Nacional. Hubo un penal por lado, ambos atajados, y Joel Orlando convirtió el único gol. El Rojinegro quedó con 28 puntos, uno más que Chacarita.
Patronato perdió 1-0 ante Almagro este domingo por la tarde en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional, y dejó pasar una importante oportunidad para tomar distancia de los últimos puestos. Joel Orlando convirtió el único gol del encuentro durante el segundo tiempo.
El Rojinegro contó con oportunidades para ponerse en ventaja e incluso dispuso de un penal ejecutado por Valentín Pereyra, pero el arquero Emiliano González evitó la apertura del marcador. Antes, Alan Sosa también había contenido una pena máxima ejecutada por Orlando para la visita.
Con este resultado, el conjunto paranaense quedó con 28 puntos, apenas uno por encima de Chacarita, que perdió su compromiso de la fecha. De esta manera, Patronato continúa fuera de la zona de descenso, aunque desaprovechó una oportunidad importante para ampliar la diferencia. Almagro, por su parte, alcanzó las 34 unidades y subió hasta el duodécimo puesto, aunque continúa fuera del Reducido.
Un penal para cada equipo en el primer tiempo
Patronato comenzó el encuentro con criterio, controló la pelota e intentó imponer condiciones como local. Sin embargo, la primera gran oportunidad fue para Almagro. Un remate de Marchioni impactó en la mano de un futbolista rojinegro y el árbitro sancionó penal.
Joel Orlando tomó la responsabilidad de ejecutar la pena máxima, pero su disparo fue bajo y sin demasiada potencia. Alan Sosa adivinó la intención, se lanzó hacia su izquierda y contuvo el remate para mantener el marcador igualado.
BIEN ALAN🧤 pic.twitter.com/4efDlBSDTq— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) August 30, 2026
La respuesta de Patronato llegó a los 20 minutos. Tras una sucesión de centros sobre el área visitante y un posterior rechazo, Juan Salas recuperó la pelota, ingresó al área y fue derribado. El árbitro volvió a señalar el punto penal, esta vez a favor del conjunto local.
Patronato tampoco pudo aprovechar su penal
Valentín Pereyra se hizo cargo de la ejecución a los 21 minutos. El futbolista remató de zurda, pero no logró cruzar suficientemente la pelota y Emiliano González adivinó la intención. A mano cambiada, el arquero de Almagro evitó el gol del Rojinegro.
"Emiliano González" Porque le atajó el penal al jugador de Patronato. https://t.co/1pcboxZHDC pic.twitter.com/7NKzfVbjYF— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 30, 2026
Después de los dos penales fallados, el desarrollo perdió claridad. Ambos conjuntos se disputaron la posesión, aunque las imprecisiones dominaron buena parte del juego y ninguno consiguió encontrar profundidad suficiente para quebrar el empate.
Sobre los 41 minutos, Augusto Picco probó suerte desde más de 25 metros, pero su remate pasó por encima del travesaño. Ya durante el tiempo agregado, un pase defectuoso de Salas generó una situación peligrosa para Almagro, aunque Sosa salió rápidamente y ganó el duelo para evitar la caída de su arco.
Almagro golpeó en el comienzo del complemento
El visitante salió con mayor decisión en la segunda mitad. Tras una buena maniobra de Facundo de la Vega, Bustamante recibió un pase preciso y buscó definir con un disparo cruzado que terminó afuera. Patronato respondió posteriormente con un centro rasante de Brandon Cortés que estuvo cerca de transformarse en la apertura del marcador.
Sin embargo, a los 10 minutos del complemento llegó el golpe para el equipo local. Almagro construyó una buena jugada colectiva y habilitó al lateral Tolosa, quien envió un centro hacia el corazón del área chica. Allí apareció Joel Orlando para definir y establecer el 1-0.
El delantero pudo así recuperarse del penal que había desperdiciado durante el primer tiempo y terminó convirtiéndose en el autor del único gol de la tarde. Patronato sintió el impacto, perdió el control de la pelota y acumuló dos amonestaciones en pocos minutos: Santiago Piccioni y Cortés vieron la tarjeta amarilla.
El Rojinegro buscó el empate hasta el final
A los 20 minutos, Cortés encontró un rechazo dentro del área grande y remató buscando el empate, aunque su disparo terminó por encima del travesaño. Con el correr de los minutos, Patronato comenzó a adelantar sus líneas mientras Almagro se replegó para cuidar la diferencia y buscar espacios mediante el contragolpe.
Tomás Attis ingresó por Franco Soldano para los últimos minutos y el conjunto local intensificó su búsqueda. La presión rojinegra obligó al visitante a defender cada vez más cerca de su propia área, aunque Patronato no conseguía transformar el dominio territorial en situaciones claras.
La oportunidad más importante para empatar llegó a los 44 minutos del segundo tiempo. Franco Meritello envió un pase largo que Attis ganó de cabeza y dejó a Reynaga mano a mano con el arquero. El delantero definió, pero su remate fue directamente al cuerpo de González, quien sostuvo el triunfo visitante.
"Emiliano González" Por la increíble atajada del arquero de Almagro en una de las últimas jugadas ante Patronato. pic.twitter.com/P8RXkzSASf— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 30, 2026
Una oportunidad perdida en la pelea por la permanencia
El pitazo final confirmó una derrota dolorosa para Patronato, especialmente por la situación en la tabla. El equipo paranaense conocía previamente la caída de Chacarita y tenía la posibilidad de ampliar la distancia respecto de la zona comprometida de la Zona B.
Sin embargo, el 1-0 dejó al Rojinegro con 28 unidades y solamente un punto de ventaja sobre el Funebrero. Almagro, en tanto, consiguió tres puntos importantes como visitante y llegó a 34, aunque todavía permanece fuera de los puestos de clasificación al Reducido.
Patronato pagó caro el penal desperdiciado durante el primer tiempo y el mal comienzo del complemento. Pese a buscar el empate hasta los últimos minutos, no consiguió vulnerar nuevamente a González y terminó sin puntos en el Grella, donde dejó pasar una oportunidad clave para conseguir mayor tranquilidad en la lucha por mantener la categoría.