Con el debut de Ponzio en el banco, Riverle gana 2-0 a Banfield por el Torneo Clausura

Luego de la dolorosa eliminación por la Copa Sudamericana en el Monumental ante Independiente Santa Fe, River quiere cambiar la cara. Seguí las incidencias del partido.
River tiene una primera prueba de fuego con el objetivo de entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Enfrenta desde las 15:00 horas a Banfield en el estadio Florencio Sola, del sur del Gran Buenos Aires, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.
El Millonario ya no cuenta con Eduardo Coudet en el banco y desde hoy, estará interinamente Leonardo Ponzio como DT junto a Marcelo Escudero.
Será la primera prueba de fuego luego de la eliminación por penales ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
El elenco riverplatense viene en la penúltima posición de la Zona B con cuatro unidades. Su rival, en cambio, tiene siete. Ambos, hoy por hoy, están fuera de la zona de clasificación a los Playoffs del Clausura.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
40 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
La segunda fue la vencida para Thiago Almada. El volante cambió el palo, el Ruso Rodríguez volvió a adivinar, pero la pelota se metió dentro de los tres palos para el 2-0.
¡LLEGÓ EL PRIMER GOL DE THIAGO ALMADA EN RIVER! El Guayo logró vencer al Ruso Rodríguez, cruzó el derechazo y marcó el 2-0 del Millonario ante Banfield. ¡Aplausos de Leo Ponzio en el festejo! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/tiz7jdwLMg— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026
38 MINUTOS: ¡SE REPITE EL PENAL!
Leandro Rey Hilfer recibió el llamado del VAR y cobró invasión dentro del área en el momento en el que Almada pateó.
37 MINUTOS: ¡ATAJÓ EL ARQUERO!
El Ruso Rodríguez adivinó la dirección del remate de Thiago Almada y mantiene el 1-0 en el resultado.
35 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER!
Tomas Adoryan intentó despejar la pelota dentro del área, pero se llevó puesto a Thiago Almada. Leandro Rey Hilfer cobró infracción de forma inmediata.
32 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER!
El Millonario se puso en ventaja gracias a una gran definición de Sebastián Driussi, que marcó por segundo partido consecutivo.
¡¡GOLAZO TOTAL DE RIVER!! Ángel Correa metió una asistencia TOP y Sebastián Driussi definió con un volea infernal para marcar el 1-0 del equipo de Leo Ponzio ante Banfield. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/yMjjr5UyGd— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026
23 minutos: ¡Se lo perdió Driussi!
El delantero de River quedó mano a mano y, cuando intentó definir por arriba del arquero, el Ruso Rodríguez logró sacarle el tiro.
21 minutos: ¡Palo de River Plate!
En una nueva combinación importante en la ofensiva, Thiago Almada sacó un disparo que pegó en el poste del arco de Banfield.
19 minutos: River domina el juego y generó otra aproximación importante
El Millonario impone las condiciones en el lapso del partido y, tras una gran combinación con Marcos Acuña, Ángel Correa tuvo la chance de abrir el marcador.
16 minutos: ¡Tapadón del Ruso Rodríguez!
Thiago Almada sacó un remate rasante desde la medialuna del área y el arquero de Banfield logró despejar la pelota.
9 minutos: primeras aproximaciones de Banfield
El Taladro busca exprimir el juego por las bandas y lanzar centros sobre el área de River. Predominan los ataques directos en el equipo de Pedro Troglio. El Millonario regaló la pelota en la salida en varias oportunidades.
5 minutos: River intenta monopolizar la posesión de la pelota
El Millonario intenta imponer las condiciones en el partido. Uno de los pocos cambios visibles en el armado de Ponzio radica en la ubicación de Thiago Almada, que está más centrado y cerca de Ángel Correa y Sebastián Driussi en el ataque.
2 minutos: ¡Avisó Thiago Almada!
El volante de River Plate ejecutó un tiro libre de largada distancia con un remate que se fue cerca del palo.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Federico Medina, Tomás Adoryan y Ignacio Pais; Alexander Machado y Nicolás Hernández.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera; Tomás Galván, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.