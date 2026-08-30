Messi rompió récords con cuatro goles y quedó a un paso de otra marca histórica en tiros libres

Lionel Messi marcó cuatro goles ante Montreal en el 7-1 de Inter Miami, dos de ellos de tiro libre. A los 39 años, llegó a 74 tantos de falta directa, quedó a cuatro del récord histórico y alcanzó los 927 goles en su carrera.
Lionel Messi marcó cuatro goles ante Montreal y volvió a modificar los libros de estadísticas a los 39 años. El capitán argentino fue la gran figura del contundente triunfo de Inter Miami por 7-1 en la MLS, convirtió dos tantos de tiro libre, entregó una asistencia y quedó a solamente cuatro conquistas de falta directa del récord histórico atribuido al brasileño Marcelinho Carioca.
La actuación también le permitió alcanzar los 18 goles en la temporada regular de la MLS y ubicarse en lo más alto de la carrera por el Botín de Oro. A esa producción le agregó 10 asistencias, ratificando su influencia ofensiva en Inter Miami.
Además, se convirtió en el primer futbolista en la historia del conjunto de Florida en convertir cuatro tantos en un mismo encuentro y en el 19° jugador que consigue un póker desde la creación de la liga estadounidense.
Una marca inédita para Inter Miami
Messi comenzó el encuentro ante Montreal con 14 goles en la temporada y lo terminó con 18. La contundente producción individual le permitió tomar la cima entre los máximos artilleros de la competencia.
Su impacto desde la llegada al fútbol estadounidense también queda reflejado en otra estadística: necesitó solamente 72 encuentros para alcanzar los 20 partidos con dos o más goles.
Ningún otro futbolista había conseguido llegar tan rápido a esa cantidad de encuentros con múltiples tantos en la historia de la MLS.
Nueve partidos con cuatro goles o más
Aunque conseguir cuatro tantos en un mismo encuentro representa un acontecimiento excepcional, Messi ya lo había logrado en diferentes oportunidades durante su extensa carrera profesional.
El partido ante Montreal fue el noveno encuentro en el que convirtió cuatro o más goles. En siete oportunidades consiguió exactamente un póker, mientras que en otras dos llegó a marcar cinco tantos.
Siete de esas actuaciones fueron vistiendo la camiseta del Barcelona. Las restantes llegaron con la Selección Argentina frente a Estonia y ahora con Inter Miami ante Montreal.
Más de seis años después volvió a marcar cuatro
La última vez que Messi había convertido cuatro goles en un encuentro había sido el 22 de febrero de 2020, cuando Barcelona goleó 5-0 al Eibar.
Sus dos actuaciones con cinco tantos también ocupan un lugar destacado en su trayectoria. La primera ocurrió con Barcelona frente al Bayer Leverkusen, en el 7-1 correspondiente a los octavos de final de la Champions League de 2012.
Diez años después volvió a conseguir cinco conquistas en un mismo partido, esta vez con la camiseta de la Selección Argentina: hizo todos los goles del triunfo 5-0 frente a Estonia en Pamplona.
Los impresionantes números de Messi
Después de la goleada sobre Montreal, Messi acumula 927 goles en 1.171 partidos oficiales como profesional.
La distribución de sus conquistas permite dimensionar su regularidad durante más de dos décadas: terminó 560 encuentros sin convertir, hizo un gol en 366, dos en 183, tres en 53, cuatro en siete y cinco en dos oportunidades.
En total, Messi finalizó 62 partidos con al menos tres goles y en 245 ocasiones convirtió dos o más. Esto significa que prácticamente en uno de cada cinco encuentros de su trayectoria consiguió, como mínimo, un doblete.
Dos tiros libres y otro récord al alcance
Dos de los cuatro goles frente a Montreal llegaron mediante otra de las grandes especialidades desarrolladas por el argentino a lo largo de su carrera: los tiros libres.
Messi alcanzó los 74 goles de falta directa y, tomando los registros históricos citados, quedó a solamente cuatro de los 78 que se le atribuyen al brasileño Marcelinho Carioca.
El argentino comparte actualmente el segundo lugar con Jair Rosa Pinto, también con 74. Detrás aparecen Roberto Dinamite, con 73, y Juninho Pernambucano, con 72.
Una estadística con registros diferentes
Las estadísticas históricas sobre tiros libres presentan algunas diferencias según las bases consultadas, principalmente cuando se contabilizan futbolistas que desarrollaron sus carreras varias décadas atrás.
Tomando el registro que ubica a Marcelinho Carioca con 78 conquistas, Messi necesita cuatro para igualarlo y cinco para convertirse en el máximo goleador de tiro libre de esa clasificación.
La actuación ante Montreal le permitió acercarse de golpe con dos ejecuciones convertidas en el mismo encuentro.
La carrera de Messi y Cristiano Ronaldo hacia los 1.000 goles
La otra gran cifra que continúa acompañando los últimos años de las carreras de Messi y Cristiano Ronaldo es la de los 1.000 goles como profesionales.
Después de su póker, el argentino alcanzó los 927 tantos en 1.171 partidos y necesita otros 73 para llegar al millar.
Cristiano Ronaldo, de 41 años, suma 978 conquistas en 1.333 presentaciones y está solamente a 22. De esta manera, conserva una ventaja de 51 goles sobre Messi, aunque disputó 162 encuentros más.
Messi supera a Cristiano en promedio de gol
Si la comparación se realiza a partir de la cantidad de partidos disputados, el argentino presenta un promedio goleador superior.
Messi registra 0,79 gol por encuentro, mientras que Cristiano tiene un promedio de 0,73. La diferencia se amplía al incorporar las asistencias.
El argentino acumula 421 pases de gol, frente a los 261 del portugués. De esta manera, Messi participó directamente en 1.348 tantos durante su trayectoria, con un promedio de 1,15 por encuentro, mientras Cristiano suma 1.239 participaciones, con 0,93 por partido.
Cristiano mantiene la ventaja hacia los 1.000
Por la diferencia actual, el portugués aparece considerablemente más cerca de transformarse en el primero de los dos en alcanzar los 1.000 goles.
Sin embargo, Messi tiene dos años menos y actuaciones como la registrada frente a Montreal le permiten reducir rápidamente una distancia que parecía difícil de recortar.
La histórica competencia estadística que ambos protagonizaron durante sus etapas en Barcelona y Real Madrid continúa así desde continentes diferentes, con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita y Messi en Estados Unidos.
Messi sigue rompiendo marcas a los 39 años
La goleada 7-1 sobre Montreal dejó varias cifras extraordinarias concentradas en solamente 90 minutos: cuatro goles, dos de tiro libre y una asistencia.
Messi quedó con 18 tantos y 10 asistencias en la temporada regular de la MLS, alcanzó su noveno encuentro con cuatro o más conquistas, llegó a los 74 goles de tiro libre y elevó su producción profesional a 927.
A los 39 años y después de 1.171 partidos, el capitán argentino transita la etapa final de una carrera extraordinaria. Sin embargo, sus últimas actuaciones muestran que todavía conserva la capacidad de sumar récords y acercarse a marcas que parecían fuera de alcance.