Video: asaltaron a dos mujeres y el hecho delictivo quedó registrado por cámaras

El asalto a dos mujeres en barrio El Turf generó preocupación este sábado en Concepción del Uruguay. Las víctimas, de alrededor de 62 años, fueron abordadas por un delincuente cuando se encontraban en la vereda frente a una vivienda y el episodio quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió después de las 19 en inmediaciones de la Manzana B del barrio. De acuerdo con el relato aportado por una familiar de las damnificadas, ambas mujeres estaban en la vía pública cuando fueron sorprendidas por el asaltante.

El delincuente consiguió apoderarse de la cartera de una de las víctimas. Según la información proporcionada a La Pirámide, en su interior había tarjetas, un teléfono celular y dinero.

La segunda mujer logró evitar el robo

Durante el mismo episodio, el asaltante intentó sustraer las pertenencias de la otra mujer que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, la víctima reaccionó rápidamente y logró impedir que el delincuente se llevara su cartera. Según relató la familiar, la mujer se arrojó sobre sus pertenencias para protegerlas y evitar que fueran sustraídas.

Finalmente, el atacante escapó con la cartera de la primera víctima. No se informó en el relato inicial sobre lesiones de consideración sufridas por las mujeres durante el episodio.

El ataque quedó registrado por cámaras

Una cámara de seguridad instalada en una vivienda de la zona captó el momento del asalto. Las imágenes permitirían reconstruir la secuencia y observar al responsable durante el ataque.

El registro podría convertirse en un elemento de utilidad para intentar determinar la identidad del autor y reconstruir sus movimientos antes y después del hecho.

El episodio causó inquietud entre los habitantes de barrio El Turf, especialmente porque ocurrió en la vía pública y tuvo como víctimas a dos mujeres mayores que se encontraban frente a una vivienda.

Buscan identificar al responsable

Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad podrían aportar información relevante para avanzar en la identificación del delincuente.

Por el momento, la información disponible sobre la mecánica del asalto surge principalmente del testimonio de una familiar de las víctimas y del registro captado por las cámaras de la zona.

El hecho ocurrido en barrio El Turf se encuentra ahora bajo análisis para intentar individualizar al responsable del robo y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.