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Concierto coral en San José Obrero emocionó a la comunidad de Paraná

La propuesta tuvo como eje la presentación de “Jubilate Deo”, una obra basada en el Salmo 99/100 de la Biblia, interpretada por un ensamble de coros de Paraná y Santa Fe, acompañado por piano.

29 de Agosto de 2026
Coros de Santa Fe y Paraná interpretaron un salmo
Coros de Santa Fe y Paraná interpretaron un salmo

REDACCIÓN ELONCE

La propuesta tuvo como eje la presentación de “Jubilate Deo”, una obra basada en el Salmo 99/100 de la Biblia, interpretada por un ensamble de coros de Paraná y Santa Fe, acompañado por piano.

La parroquia San José Obrero de Paraná fue escenario de un concierto coral que reunió a integrantes del coro Carmina Gaudí de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Paraná y de Coral Sacro de la Universidad Católica de Santa Fe.

 

La propuesta tuvo como eje la presentación de “Jubilate Deo”, una obra basada en el Salmo 99/100 de la Biblia, interpretada por un ensamble de coros acompañado por piano. La presentación se destacó por la intensidad de las voces y por la particular acústica del templo.

 

“Realmente es hermoso. Te emocionás porque esas voces son dos coros, un ensamble de coros. El contacto de Carito Montiel, que es la directora del coro

Carmina Gaudí de la UCA de Paraná, con el director de Coral Sacro de la Universidad Católica de Santa Fe permitió concretar esta presentación”, explicó el padre Sergio.

 

El sacerdote señaló que se trató de la primera presentación de esta obra en conjunto. “Están presentando por primera vez una obra que se llama ‘Jubilate Deo’, que está basada en un Salmo 99/100 de la Biblia. Son voces y es una obra que es para coro y orquesta, pero acá es para coro y piano”, detalló.

 

La acústica de la parroquia, protagonista

 

La arquitectura de la parroquia San José Obrero también tuvo un papel destacado durante el concierto. La combinación de las voces y las características del templo generó una experiencia especialmente valorada por los asistentes.

 

“Al director le encantó el aire y que tenga el techo de madera también ayuda. Descansás y hasta rezás”, expresó el padre Sergio.

 

La actividad fue recibida como una oportunidad para acercar propuestas culturales y artísticas a la comunidad del barrio, con la posibilidad de que este tipo de encuentros tenga continuidad. “Para el barrio es un momento hermoso y gracias a Dios ha habido respuesta de la comunidad y estamos disfrutando”, destacó.

Concierto coral de música sacra en la parroquia San José Obrero

Temas:

concierto coral parroquia San José Obrero
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