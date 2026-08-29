Agosto se va con días templados y septiembre inicia igual, pero llega un cambio: ¿cuándo volverían las mínimas de 8°C?

REDACCIÓN ELONCE
El tiempo en Entre Ríos continuará templado durante el cierre de agosto y los primeros días de septiembre, con máximas cercanas a 22°C. Sin embargo, anticipan el avance de aire polar que podría devolver mínimas inferiores a 8°C hacia el próximo fin de semana.
El último fin de semana de agosto, tuvo un primer día con tiempo estable durante este sábado, aunque predominó la nubosidad, la temperatura estuvo agradable en territorio entrerriano. El domingo trae buenas oportunidades para disfrutar al aire libre en la provincia. Septiembre promete iniciar templado, pero se espera el ingreso de aire polar que podría traer mínimas inferiores a 8 °C hacia el final de la próxima semana.
El tiempo en Entre Ríos mantendrá condiciones templadas durante el cierre de agosto y los primeros días de septiembre, con temperaturas máximas que rondarán los 21 y 22°C. Sin embargo, los modelos meteorológicos comenzaron a reforzar las señales de un importante ingreso de aire polar que avanzaría sobre Argentina desde mediados de la próxima semana y podría devolver mínimas inferiores a los 8°C hacia el próximo fin de semana.
Luego de un sábado estable, aunque con predominio de nubosidad, este domingo 30 se presentará como una jornada favorable para las actividades al aire libre. La temperatura oscilará entre los 11 y 22°C, con viento leve del este que posteriormente rotará hacia el sudeste.
Durante la mañana habrá mayor presencia de sol, mientras que por la tarde aumentará nuevamente la nubosidad. Hacia la noche existirá una baja probabilidad de precipitaciones aisladas, de acuerdo con las previsiones meteorológicas.
Cómo terminará agosto en Entre Ríos
El lunes 31, último día de agosto, continuará sin grandes cambios en las condiciones térmicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada con sol entre nubes y temperaturas agradables.
La mínima se ubicará alrededor de los 11°C y la máxima alcanzará aproximadamente los 21°C. Los vientos permanecerán leves y soplarán predominantemente desde el sector sudeste.
De esta manera, agosto terminará con características más templadas que invernales en Entre Ríos. El panorama se mantendrá durante el comienzo de septiembre, antes de un cambio de circulación que podría modificar considerablemente las temperaturas.
Septiembre comenzará con temperaturas templadas
El martes 1º de septiembre tendrá registros similares, con una mínima prevista en torno a los 10°C y una máxima cercana a los 21°C. Durante las primeras horas podrían registrarse nieblas que reduzcan temporalmente la visibilidad.
Una vez disipadas, la mañana presentará períodos de sol, aunque las nubes volverán a ganar presencia durante la tarde. El viento será leve y continuará predominando desde el sudeste.
Para el miércoles se espera incluso un pequeño repunte de las temperaturas. La mínima rondaría los 11°C y la máxima volvería a aproximarse a los 21°C, mientras que el viento comenzaría a soplar desde el norte y podría adquirir intensidad moderada.
Cuándo podría comenzar el cambio de tiempo
Los modelos meteorológicos ubican un punto de inflexión hacia mediados de la próxima semana. Según especialistas de Meteored, las primeras señales importantes podrían aparecer desde el jueves 3 de septiembre, inicialmente sobre el sur argentino.
“Distintos modelos de pronóstico estiman un punto de inflexión hacia mediados de la próxima semana en Argentina, en particular a partir del jueves 3 de septiembre, con el ingreso de una masa de aire frío de características polares al sur de la Patagonia”, explicaron.
En particular, el modelo europeo ECMWF proyecta el avance de un frente frío acompañado por lluvias y chaparrones en diferentes sectores de la Patagonia y la franja central. Posteriormente, el aire frío comenzaría a desplazarse hacia el norte.
El frío avanzaría entre viernes y domingo
“Las temperaturas irían descendiendo bruscamente de sur a norte en Argentina entre el viernes 4 y el domingo 6, periodo en el cual se concentrarían a nivel general las condiciones más invernales”, anticiparon desde Meteored.
En ese escenario, Entre Ríos podría comenzar a sentir con mayor claridad el descenso térmico hacia el final de la próxima semana. Las mínimas podrían volver a ubicarse por debajo de los 8°C, aunque la intensidad y los valores definitivos deberán confirmarse con los pronósticos de corto plazo.
El viento del sector sur tendrá un papel fundamental durante la irrupción fría. Su intensidad podría generar sensaciones térmicas inferiores a las temperaturas efectivamente registradas, marcando un fuerte contraste con el ambiente templado previsto para los primeros días del mes.
¿Pueden volver las heladas?
Los modelos muestran que la masa de aire polar no quedaría restringida a la Patagonia, sino que avanzaría progresivamente sobre el centro y posteriormente hacia sectores del norte de Argentina.
Meteored señaló que, si se concreta uno de los escenarios proyectados, el próximo fin de semana podría presentar condiciones mucho más invernales, con nuevas heladas desde la Patagonia hasta sectores de la región Pampeana. En Entre Ríos, el fenómeno se traduciría principalmente en un marcado descenso de las temperaturas y bajas sensaciones térmicas.
Por el momento, el cierre de agosto y el comienzo de septiembre ofrecerán jornadas templadas en la provincia, con máximas superiores a los 20°C. El cambio más significativo podría producirse entre el viernes 4 y el domingo 6, cuando el avance del aire polar devolvería condiciones propias del invierno después de varios días con características casi primaverales.