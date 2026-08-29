Concordia: entregó el auto como garantía ante una multa, hubo irregularidades y la policía secuestró el vehículo

Un hombre denunció que entregó el auto como garantía pero tras pagar multa, no le fue restituido

La Policía de Concordia secuestró un Volkswagen Fox en el marco de una causa por presunta estafa y retención indebida, luego de localizar el rodado durante

una serie de medidas judiciales ordenadas por la Justicia.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber entregado el vehículo como garantía provisoria tras un conflicto económico relacionado con el transporte de madera y el pago de una infracción por exceso de peso.

Cómo se originó el conflicto

Según la denuncia, el hecho se inició el 11 de agosto, cuando el damnificado cargó madera en un camión perteneciente a un transportista. Al día siguiente, este último le informó que el vehículo había sido multado por exceso de peso y que había abonado de su bolsillo una sanción de 600 mil pesos.

Posteriormente, el denunciante entregó un cheque por más de dos millones de pesos para que se descontara el valor de la multa y se le devolviera el dinero restante. Sin embargo, afirmó que solo recibió 200 mil pesos y que nunca recuperó el resto del monto.

El automóvil quedó como garantía

Ante el reclamo por el dinero, el denunciante sostuvo que fue amenazado y que terminó entregando su Volkswagen Fox como garantía temporal, junto con la documentación personal y los papeles del vehículo.

Tiempo después intentó recuperar el automóvil, incluso ofreciendo abonar el importe de la multa, pero el rodado no le fue restituido.

Allanamiento y secuestro del vehículo

Con intervención de la Comisaría Séptima, la Justicia ordenó distintas medidas investigativas, entre ellas un allanamiento en una vivienda de Concordia.

Las tareas policiales permitieron establecer que el automóvil se encontraba en otro domicilio de la ciudad, donde finalmente fue localizado y secuestrado. El vehículo quedó a disposición de la autoridad judicial, mientras la causa continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados.