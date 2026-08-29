Un auto perdió el control y chocó contra el cartel de ingreso a una ciudad entrerriana

Un auto chocó contra el cartel de ingreso a Concepción del Uruguay durante la madrugada de este viernes y provocó daños en las primeras tres letras de la estructura. El conductor del vehículo resultó ileso.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 5.20 en la rotonda de acceso a la ciudad. Por motivos que quedaron bajo investigación, el automovilista perdió el control del rodado y terminó fuera de la trayectoria prevista.

El vehículo involucrado fue un Fiat Palio conducido por un hombre de 46 años. Tras perder el dominio, el automóvil impactó contra el cartel identificatorio ubicado en el sector de ingreso.

Daños en el auto y en el cartel

Como consecuencia del choque, las tres primeras letras del cartel sufrieron daños. El impacto también afectó el sector delantero izquierdo del Fiat Palio.

Pese a las características del siniestro, el conductor no sufrió lesiones y no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial. Tampoco se informó sobre la participación de otros vehículos.

La fachada del automóvil evidenció la violencia del impacto, mientras que en el lugar quedaron restos de la estructura dañada. La circulación en la rotonda fue asistida durante las actuaciones correspondientes.

La Policía investigó las causas

Personal de la Comisaría Cuarta intervino luego de recibir el aviso sobre el accidente. Los efectivos resguardaron el sector y realizaron las primeras diligencias vinculadas con el hecho.

También se dio participación a agentes de Policía Científica, quienes efectuaron los peritajes y relevamientos necesarios para reconstruir la mecánica del choque.

Las autoridades buscaron establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del Fiat Palio. Hasta el momento no se informó oficialmente si existieron factores climáticos, mecánicos o humanos relacionados con el siniestro.