Concordia: hospitalizaron a un motociclista tras ser chocado por una camioneta

Un choque entre una camioneta y una motocicleta en Concordia dejó como saldo a un hombre de 31 años hospitalizado. El siniestro vial ocurrió durante la tarde del jueves 27 de agosto, en la intersección de las calles Paula Albarracín de Sarmiento y Moulins.

Según la información policial, alrededor de las 16 horas intervino en el lugar personal de Comisaría Octava. Al arribar, se constató que el accidente había involucrado a una motocicleta Gilera Smash y una pick-up Volkswagen Amarok Highline.

La motocicleta era conducida por un hombre de 31 años, mientras que al volante de la camioneta se encontraba una mujer de 51 años. Los agentes iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Cómo ocurrió el choque en Concordia

De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas en el lugar, la Volkswagen Amarok circulaba por calle Moulins en sentido este-oeste. Por su parte, el motociclista se desplazaba por Paula Albarracín de Sarmiento en dirección norte-sur.

Por causas que todavía se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron cuando llegaron a la intersección. Las circunstancias precisas del impacto permanecen bajo investigación y se continuaba con las actuaciones de rigor.

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta sufrió posibles lesiones y requirió asistencia médica. Una ambulancia acudió al lugar y posteriormente trasladó al hombre hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Aguardan el informe sobre las lesiones

En el centro asistencial, el motociclista quedó a disposición de los profesionales médicos para ser examinado y determinar las consecuencias físicas provocadas por el impacto.

Hasta el momento, no se precisó el carácter de las lesiones que sufrió el hombre. Las autoridades aguardaban el informe médico correspondiente mientras continuaban las actuaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro vial.