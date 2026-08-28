Organizan el 3º Encuentro Internacional de Pesca Inclusivo: esperan participantes de varios puntos del país

El 3º Encuentro Internacional de Pesca Inclusivo se realizará el 2 y 3 de octubre en Santa Fe y convocará a pescadores de distintos puntos del país, además de participantes de Paraguay y Uruguay. La competencia será embarcada, tendrá como especies habilitadas al surubí y al patí y contará con un sistema de doble fiscalización para garantizar la devolución de los ejemplares en buenas condiciones.

Ariel Robledo llegó a Paraná para presentar la propuesta e invitar especialmente a los pescadores entrerrianos. La actividad fue difundida desde un comercio ubicado en la zona de Garrigó y Villa San Benito, donde destacó la respuesta obtenida. “Estamos muy contentos porque hemos tenido una muy buena recepción por parte de la gente. Ya hay muchos equipos de Paraná que están inscriptos para participar”, afirmó a Elonce.

El cronograma comenzará el viernes 2 de octubre con una noche de peña y la recepción de los participantes. La competencia se desarrollará el sábado 3, entre las 8:30 y las 15:30, sobre el río Colastiné. “Es una invitación para que toda la familia de Paraná, aquellos que son pescadores, participen”, expresó Robledo.

Cómo será el concurso de pesca

El encuentro tendrá la modalidad de pesca embarcada. Las embarcaciones se concentrarán durante las primeras horas del sábado en la Costanera Este de Santa Fe, en inmediaciones del Puente Colgante, para posteriormente comenzar el recorrido hacia el sector habilitado para la competencia.

“Se sale de la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe, ahí pegadita al Puente Colgante. Ahí se concentran todas las embarcaciones bien temprano el sábado”, explicó el organizador. Desde ese punto, los participantes navegarán por el canal de acceso hasta llegar al río Colastiné.

El área habilitada se extenderá por el Colastiné hasta el puente de la Ruta Nacional 168 que comunica Santa Fe con Paraná. La zona de pesca estará dividida en dos sectores y un sorteo determinará dónde deberá competir cada equipo.

Una estricta fiscalización para cuidar los peces

Uno de los principales aspectos del certamen será el control de los ejemplares capturados. Robledo explicó que se trata de uno de los pocos concursos que cuenta con un mecanismo de doble fiscalización para reducir irregularidades y garantizar la pesca con devolución.

“Tenemos a la gente de la Federación Santafesina de Pesca Deportiva y Lanzamiento que hace la fiscalización manual, es decir, mide el pescado, ve que esté sin ningún tipo de cicatrices ni nada de eso, y aparte también se fotografía y se filma el momento de la devolución a través de la gente de PESCAP”, detalló.

Los peces deberán encontrarse vivos y en condiciones de regresar por sus propios medios al río. “El pescado no puede tener ni una marca y tiene que estar vivo al momento de devolverlo, se tiene que ir con sus propios medios”, remarcó.

Cuándo puede ser descalificado un equipo

Una vez realizada una captura, los competidores deberán solicitar la presencia de los fiscales mediante una bandera. El personal llegará en una embarcación, medirá el ejemplar y realizará el correspondiente registro fotográfico antes de autorizar su devolución.

Las reglas contemplan sanciones cuando los peces presentan heridas o no se encuentran en condiciones adecuadas. “En el caso de que sea una pieza que esté con una herida y que no esté en buenas condiciones para que se vaya, se descalifica esa pieza”, explicó Robledo.

Las penalizaciones pueden alcanzar al equipo completo en caso de reiterarse la situación. “En el caso de que tenga dos o tres peces muertos, directamente se descalifica el equipo”, indicó el organizador.

Más de 100 equipos ya se anotaron

La convocatoria mostró un crecimiento desde su primera edición. Según detalló Robledo, el encuentro inaugural reunió a 100 equipos, mientras que la segunda edición superó ampliamente ese registro.

“El primer encuentro hubo 100 equipos inscriptos. El año pasado fue una sorpresa porque tuvimos 172 equipos inscriptos y este año ya superamos la barrera de los 100 equipos inscriptos y nos falta todavía un mes y pico para que sea el concurso”, destacó.

Además de los premios generales, habrá reconocimientos especiales destinados a las familias, al menor mejor clasificado y a los equipos femeninos. Ya se confirmó la participación de tríos de mujeres provenientes de Formosa y Reconquista, mientras que los organizadores invitaron a sumarse a pescadoras de Paraná y otros puntos de Entre Ríos.

Por qué se trata de un encuentro inclusivo

Una de las particularidades de la competencia será la participación de personas con discapacidad. Para ello, estarán disponibles tres embarcaciones especialmente destinadas a estos competidores, a partir del trabajo conjunto con Pesca Adaptada.

“Es el único encuentro inclusivo porque hay tres embarcaciones que participan con personas con discapacidad gracias a un aporte que hace la gente de Pesca Adaptada”, señaló Robledo.

Organizan el 3º Encuentro Internacional de Pesca Inclusivo

El organizador destacó además el carácter internacional de la propuesta. “Viene gente de Paraguay y de Uruguay”, afirmó.

Más de 80 millones de pesos en premios

La tercera edición distribuirá más de 80 millones de pesos en premios y también habrá diferentes sorteos entre los participantes durante el encuentro.

Al finalizar la presentación realizada en Paraná, Robledo reiteró la convocatoria para los pescadores entrerrianos: “Invitamos a toda la gente de Paraná que se sume. Más de 80 millones de pesos en premios y muchos premios por sorteos. Les queda pegadito a Santa Fe, anímense a pescar. Los esperamos a todos el 2 y 3 de octubre”.

El encuentro buscará combinar competencia deportiva, integración y cuidado del recurso ictícola, con la devolución obligatoria de los surubíes y patíes capturados durante la jornada.