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Deportes Fecha 7

Boca busca la victoria en su regreso a La Bombonera: empata 0 a 0 con Lanús

Con Leandro Paredes en el banco de suplentes, Boca enfrenta desde las 21:30 horas a Lanús en el estadio Alberto J. Armando. Seguí las incidencias del partido.

28 de Agosto de 2026
Boca busca la victoria.
Boca busca la victoria. Foto: Clarín.

Con Leandro Paredes en el banco de suplentes, Boca enfrenta desde las 21:30 horas a Lanús en el estadio Alberto J. Armando. Seguí las incidencias del partido.

Boca se mide ante Lanús desde las 21:30 horas de este viernes en La Bombonera, en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura 2026.

 

El Xeneize viene de empatar en su última presentación en condición de visitante ante Racing Club 1 a 1 en Avellaneda, donde Miguel Ángel Merentiel marcó el gol. Por el momento, se encuentra fuera de la zona de clasificación.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

15 minutos: segundo intento de Lanús

Dylan Aquino probó de larga distancia con un disparo frontal que se perdió por encima del travesaño.

 

12 minutos: Leonel Flores, primer amonestado del partido

El atacante de Boca Juniors recibió la tarjeta por una dura infracción sobre Sasha Marcich.

 

11 minutos: partido parejo en La Boca

Ambos equipos se reparten la pelota lejos de las áreas.

 

1 MINUTO: ¡PEÑA BIAFORE ESTRELLÓ UN CABEZAZO EN EL TRAVESAÑO!

El ex River Plate llegó muy libre al área para realizar un testazo rechazado por el parante superior de Montero.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Temas:

Boca Lanús Torneo Clausura
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