"Antu" González vuelve a Rocamora y afronta un nuevo desafío en la Liga Femenina

REDACCIÓN ELONCE
Antu González regresará a Tomás de Rocamora para disputar la próxima Liga Femenina, apenas meses después de volver a ser madre. En diálogo con Elonce Deportivo, repasó su historia con el club, el legado familiar, sus objetivos y la evolución del básquet femenino.
Antu González volverá a vestir la camiseta de Tomás de Rocamora para disputar la próxima Liga Femenina, en un regreso cargado de historia, pertenencia y nuevos desafíos personales. La experimentada jugadora confirmó a "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio y Stream FM 98.7, que se incorporó progresivamente a los entrenamientos luego del nacimiento de su hijo Piero, que cumplió tres meses, y que su objetivo será competir nuevamente a nivel nacional con el conjunto de Concepción del Uruguay.
La basquetbolista explicó que no disputará la actual Liga Provincial porque el certamen ya se encontraba en marcha al momento de definir su retorno. “Voy a jugar solamente la Liga porque la Liga Provincial ya está en competencia y tenía que estar en lista de buena fe. No me tenía tanta fe para volver, así que por eso no estaba dentro de la lista”, manifestó.
El regreso significó para González una nueva etapa después de haber atravesado otro embarazo y de reorganizar su vida familiar. “Volviendo de a poquito, la verdad que para mí es un nuevo desafío. Sé que va a ser un poquito más trabajoso que hace un par de años atrás cuando volví del embarazo, porque ahora ya hay dos, hay tres”, expresó.
Un regreso pensado paso a paso
La decisión de retornar no fue inmediata. Antu González contó que durante el embarazo mantuvo abierta la posibilidad de volver, aunque sin establecerlo como una obligación. “Siempre estuvo la duda, porque uno entiende que las ganas siempre están de seguir, de volver, pero tenemos que ver la realidad que nos toca. Por ahí pensamos una cosa y después ocurre otra en lo familiar, en nuestro propio cuerpo”, explicó.
Una vez transcurridos los primeros meses después del nacimiento de Piero, comenzó a sumarse gradualmente a las prácticas. “Yo ya le había pedido a Sabri, cuando las chicas estaban entrenando para la Liga Provincial, si me podía ir sumando de a poquito, también teniendo en cuenta mis tiempos y haciendo una prueba para ver cómo iba a organizarme con él”, relató sobre el diálogo que mantuvo con la entrenadora Sabrina Ceballos.
La respuesta de la directora técnica fue fundamental para facilitar el proceso. “Sabri siempre me abrió las puertas, me dijo: ‘Amiga, cuando vos quieras volver, las puertas están abiertas siempre’. La verdad que en ese sentido no tengo problema”, recordó González, quien además destacó que la entrenadora comprendió desde el comienzo las necesidades derivadas de su nueva dinámica familiar.
Una vida atravesada por Rocamora
La historia de Antu González no puede separarse de Tomás de Rocamora. Su padre, Mario González, fue una figura emblemática de la institución y del básquet entrerriano, mientras que su madre también estuvo estrechamente vinculada al deporte y al club. Esa herencia marcó la infancia y la trayectoria de la jugadora.
Al recordar a su padre, fallecido hace 11 años, González señaló que su presencia todavía se percibe dentro de la institución. “Ya han pasado 11 años, se pasa bastante rápido el tiempo. Al principio lo recordábamos mucho más, hoy está un poquito más distante, pero entrar al club y ver su camiseta colgada ahí también nos genera recordarlo y tenerlo siempre presente con nosotros”, expresó.
El vínculo familiar con Rocamora se extendió durante décadas. “Nosotros estamos muy vinculados al básquet en sí y a Rocamora. Papá y mamá vivieron mucho tiempo en el club, muchísimo, y nosotros estuvimos ahí todo el tiempo”, manifestó. Además, consideró que su permanencia representa una forma de devolverle a la institución parte de todo lo recibido.
El recuerdo de la Liga Sudamericana
Entre los momentos deportivos que quedaron grabados en su carrera, González ubicó especialmente la participación de Rocamora en la Liga Sudamericana. Para la basquetbolista, haber representado al club, a Concepción del Uruguay y a Entre Ríos en una competencia internacional tuvo una dimensión que terminó comprendiendo plenamente con el paso del tiempo.
“Deportivamente hablando, creo que si bien no pudimos jugar la Liga Sudamericana en nuestra cancha, sí en la ciudad y representando a Rocamora y a la provincia. Para nosotros fue increíble y me parece que esa es una de las mejores cosas que nos dejó”, recordó.
También destacó el acompañamiento que recibió aquel equipo. “Mucho tiempo después nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, de lo que se había generado y de la gente que nos acompañó”, afirmó. Y agregó: “Jugar una Liga Sudamericana en casa, en la ciudad, con los afectos, con la familia, con los amigos que puedan ir a apoyarte y que la provincia entera también se cope en eso es impagable”.
El básquet desde los primeros años
La relación de González con la pelota comenzó prácticamente desde que nació. Durante la entrevista recordó un viejo video familiar en el que aparecía picando una pelota dentro de una cancha cuando todavía utilizaba pañales, aunque aquella grabación terminó siendo accidentalmente borrada.
La pasión también se extendió al resto de la familia. Antu es una de seis hermanos y prácticamente todos tuvieron algún vínculo con el básquet. “Todos pasaron por el básquet, algunos más, otros menos, otros siguen en actividad con el Maxi Básquet, las más grandes. La verdad que todos estuvimos, más o menos, jugando al básquet”, contó.
Con el paso de los años, su carrera la llevó fuera de Entre Ríos. Cuando decidió estudiar la Licenciatura en Psicomotricidad, se trasladó a Buenos Aires y continuó jugando. Allí pasó por Sunderland, La Unión y Estrella de Berisso, además de compartir plantel con reconocidas figuras del básquet nacional.
Más de 200 partidos y una Liga que creció
La trayectoria de González dentro de la competencia nacional ya superó los 200 encuentros. Una parte de ellos los disputó en Estrella de Berisso, pero la amplia mayoría correspondió a sus diferentes etapas con Rocamora.
El crecimiento del básquet femenino argentino fue otro de los aspectos que destacó durante la charla con El Once Deportivo. Recordó que las primeras experiencias nacionales se desarrollaban con apenas seis u ocho equipos, mientras que actualmente el número de participantes se multiplicó significativamente.
“La Liga de ahora, por suerte, tiene muchísimos equipos y eso es un alegrón para todos. Uno siempre lo sueña, pero imaginate que nuestra primera Liga creo que fue con seis equipos u ocho, no me acuerdo exactamente. Fueron poquitos y hoy pensar en 25 equipos es como: ‘Wow, cuánto ha crecido el básquet argentino’”, expresó.
El valor de las inferiores de Rocamora
González también ponderó el trabajo realizado por Rocamora con las categorías formativas. El actual plantel femenino tiene una edad promedio cercana a los 18 o 19 años, una característica que atribuyó directamente al trabajo sostenido durante diferentes temporadas.
“El club hace años que está trabajando en las inferiores, tanto masculina como femenina. La competencia hoy en día de Entre Ríos es muy buena. Eso hace que las chicas se fogueen mucho antes”, sostuvo. En ese sentido, destacó que muchas jugadoras llegan a la Liga Nacional después de haberse formado durante años dentro de la misma institución.
Para la referente, esa continuidad también fortalece la identidad del equipo. “Eso hace a una confianza del club para con las chiquitas, que se fue construyendo desde años anteriores. En toda competencia que hay, Rocamora quiere competir, quiere estar”, aseguró.
El objetivo será llegar a los playoffs
La próxima Liga Femenina comenzará durante octubre, aunque al momento de la entrevista todavía no se habían confirmado las fechas exactas. Rocamora incrementará la intensidad de los entrenamientos mientras sus jugadoras continúan compitiendo en el torneo provincial.
A nivel colectivo, González sostuvo que la intención será volver a ser un equipo competitivo. “Siempre nuestro objetivo es el playoff, pero después se va a ir viendo, elevando la vara”, manifestó.
La experimentada jugadora consideró que el conjunto llega mejor preparado que en la temporada anterior debido al mayor rodaje de las jóvenes. “Creo que hoy estamos muchísimo mejor que la Liga pasada porque las chicas ya tienen mucho más rodaje, están con más confianza”, destacó. Además, valoró “esa desfachatez de que pueden” y que no tengan temor ante ningún rival.
Reencontrarse dentro de la cancha
En el plano personal, Antu González señaló que el primer desafío será recuperar progresivamente sus sensaciones como jugadora luego de la maternidad. “Primero, encontrarme a mí misma otra vez en la cancha, entendiendo también que no es fácil aceptar mi nuevo cuerpo, volver a entender cómo funciona y después ir aportando de a poquito con las chicas”, explicó.
Su función, sin embargo, excederá lo estrictamente deportivo. La diferencia de edad con muchas integrantes del plantel la posicionó también como una referente encargada de transmitir experiencias y acompañarlas durante una competencia que implica entrenamientos diarios, viajes y largos períodos de convivencia.
“Tratar de llegar un poquito más, quizás no solo como jugadora, sino como persona también”, sostuvo al describir ese rol. González remarcó que aprendió a construir vínculos con las generaciones más jóvenes y a ofrecer herramientas que puedan ayudarlas tanto dentro como fuera de la cancha.
La familia como sostén indispensable
En el tramo final de la entrevista, González destacó especialmente a su familia, a la que consideró fundamental para poder regresar a la actividad mientras cría a sus hijos. “La verdad que para mí eso es impagable. Yo no podría jugar al básquet si no tengo una red de contención al costado que me permita decir: ‘Dejo a mis hijos tranquila mientras estoy entrenando’”, expresó.
También agradeció el esfuerzo de Rocamora para mantener su participación en las competencias nacionales. “La Liga pasada fue muy dura, la anterior también. Son esfuerzos más que nada económicos, además de humanos”, sostuvo.
Finalmente, remarcó el valor de quienes trabajan cotidianamente en la institución. “Hay poco recurso humano que hoy pueda estar en un club y que lo haga ad honorem, porque de los que hoy están en el club ninguno cobra un peso. Valorar eso también está bueno, que el club apueste a nosotras hoy. La verdad que eso es impagable y ojalá que siga por muchos años más”, concluyó.