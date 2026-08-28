Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en septiembre de 2026

ANSES en septiembre del 2026 aplicará un aumento del 2,1% a jubilaciones y pensiones, de acuerdo con la movilidad previsional vigente. Con la actualización, el haber mínimo ascenderá a $428.633,20 y quienes accedan al bono extraordinario completo de $70.000 percibirán un ingreso bruto de $498.633,20.

El incremento estará vinculado con la inflación de julio, que fue del 2,1%. El mecanismo establecido por el Decreto 274/2024 determina que las prestaciones previsionales se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás.

En tanto, el haber máximo se ubicará durante septiembre en $2.884.295,54. Sin embargo, estos valores no significan que todos los jubilados que acreditaron 30 años de aportes perciban exactamente el mismo monto, ya que el tiempo de servicios constituye uno de los requisitos para jubilarse, pero no es el único factor que interviene en el cálculo.

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes

Una de las consultas habituales ante cada actualización previsional está relacionada con cuánto cobra una persona que llegó a la jubilación con 30 años de aportes. En este punto, resulta necesario diferenciar los requisitos para obtener el beneficio de los elementos utilizados para establecer el haber inicial.

Dentro del régimen general, los 30 años de servicios con aportes constituyen el requisito básico para acceder a la jubilación ordinaria. A su vez, la edad jubilatoria general es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, aunque existen regímenes y actividades con condiciones particulares.

Esto significa que no existe una jubilación de monto fijo por tener exactamente tres décadas de aportes. Dos trabajadores que acreditaron el mismo período pueden recibir haberes diferentes debido, entre otros factores, a las remuneraciones registradas a lo largo de su trayectoria laboral.

Por qué dos jubilados con 30 años de aportes pueden cobrar distinto

El cálculo del haber inicial contempla los componentes previsionales que correspondan en cada situación. Por ese motivo, el historial salarial adquiere importancia para determinar cuál será el ingreso que percibirá una persona cuando se jubile.

Así, haber aportado durante 30 años no implica automáticamente cobrar la jubilación mínima, pero tampoco garantiza una prestación superior. El resultado dependerá del cálculo efectuado a partir de la historia previsional y laboral del beneficiario.

Cuando ese cálculo arroja una cifra inferior al mínimo garantizado por el sistema, se aplica el haber mínimo vigente. Desde septiembre, ese piso será de $428.633,20 antes de considerar el bono extraordinario que corresponda.

Cuánto se cobrará con el bono de $70.000

Para quienes perciban la jubilación mínima y reciban el bono completo de $70.000, el ingreso bruto durante septiembre alcanzará los $498.633,20. De esta manera, la suma estará conformada por los $428.633,20 del haber actualizado y el refuerzo previsional.

El bono no integra el haber previsional propiamente dicho, sino que se adiciona al monto mensual bajo las condiciones establecidas para su percepción. Por eso, es necesario distinguir entre el valor de la jubilación mínima y el ingreso total que finalmente recibe el beneficiario cuando se incorpora el refuerzo.

En el otro extremo de la escala, el haber máximo llegará a $2.884.295,54. Entre ambos valores pueden encontrarse jubilados que hayan acreditado 30 años de aportes, ya que el número de años aportados no determina por sí mismo dónde quedará ubicado cada beneficiario dentro de esa escala.

Cómo se calcula el aumento de septiembre

La movilidad mensual que se aplicará en septiembre tendrá como referencia el IPC nacional de julio. Como la inflación de ese mes fue del 2,1%, ese mismo porcentaje será trasladado a los haberes previsionales.

El esquema surgió del Decreto 274/2024 y reemplazó la modalidad de actualizaciones trimestrales. Desde entonces, las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones alcanzadas por la movilidad tienen ajustes todos los meses, siguiendo la evolución de los precios con un rezago de dos meses.

Por esa razón, la inflación de julio impactará en septiembre, mientras que la variación del IPC de agosto será utilizada posteriormente para establecer el incremento correspondiente a octubre.

Los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria

Además del monto que se percibirá, quienes se aproximan a la edad jubilatoria deben verificar previamente la cantidad de años de aportes registrados. En términos generales, se requieren 30 años, aunque las condiciones pueden variar de acuerdo con el tipo de actividad desarrollada.

Para los trabajadores comprendidos en el régimen general, la edad establecida es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Cumplir con ambas condiciones permite iniciar el trámite jubilatorio, siempre que no corresponda un régimen diferencial.

La cantidad de aportes y las remuneraciones declaradas cumplen, por lo tanto, funciones diferentes dentro del sistema. Los 30 años permiten alcanzar el requisito de servicios para la jubilación ordinaria, mientras que los salarios y los restantes componentes del cálculo inciden en la determinación del haber inicial.

El piso previsional desde septiembre

Con los nuevos valores, una persona jubilada con 30 años de aportes cuyo cálculo quede alcanzado por el haber mínimo tendrá una prestación de $428.633,20 en septiembre. En caso de corresponderle el bono completo de $70.000, el ingreso bruto ascenderá a $498.633,20.

En cambio, si el cálculo previsional determina un haber superior al mínimo, el jubilado cobrará el monto que corresponda de acuerdo con su situación particular y la actualización mensual. Por este motivo, tener 30 años de aportes no permite conocer por sí solo cuánto percibirá una persona.

Así, ANSES septiembre 2026 tendrá como referencia una jubilación mínima de $428.633,20, mientras que el máximo ascenderá a $2.884.295,54. La clave para quienes acreditaron 30 años de aportes estará en el cálculo individual del haber, dado que cumplir con ese período habilita el acceso a la jubilación ordinaria, pero no establece una suma idéntica para todos los beneficiarios.