Gremios docentes marcharon hacia Casa de Gobierno por salarios y paritarias

Los gremios docentes marcharon con antorchas hacia Casa de Gobierno en Paraná para reclamar mejoras salariales y la apertura de paritarias, en el marco de la segunda jornada consecutiva de paro. La movilización reunió a trabajadores de los niveles inicial, primario, secundario y universitario, además de estudiantes y representantes llegados desde diferentes departamentos entrerrianos.

La concentración comenzó durante la tarde y la columna avanzó por el centro de la capital provincial hasta Plaza Mansilla. Abel Antivero explicó a Elonce que el salario fue el principal eje de la protesta y detalló el trayecto previsto. “El eje principal es reclamar salario. El recorrido de hoy será hasta calle Corrientes, hasta Andrés Pazos, de ahí hasta calle Santa Fe y vamos derecho a Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno”, señaló.

Las antorchas fueron encendidas durante el tramo final de la marcha, cuando comenzó a oscurecer. Una vez frente a la sede del Ejecutivo provincial, estaba previsto que representantes de las distintas organizaciones sindicales tomaran la palabra para plantear públicamente sus demandas.

AGMER informó una adhesión del 80% al paro

Lilia Fimpel, secretaria adjunta de AGMER Central, aseguró que la segunda jornada de la medida de fuerza alcanzó una adhesión superior a la registrada el día anterior. “Estamos en un 80% de adhesión al paro en el día de hoy, 75% en el día de ayer, con todos los departamentos hoy acá representados, marchando por este reclamo para que el Gobierno escuche y en consonancia con las universidades, que también tienen paro de 48 horas”, afirmó a Elonce.

La dirigente destacó la presencia de delegaciones provenientes de distintos puntos de Entre Ríos. La movilización reunió al sector docente provincial con trabajadores universitarios, que también llevaron sus reclamos a las calles.

Susana Cogno definió la protesta como la expresión conjunta de las 48 horas de paro. “Verdaderamente es una jornada de lucha que condensa las 48 horas de paro en una marcha que para nosotros es fundamental, porque vamos al centro del poder político a expresar cuáles son nuestros principales puntos en la agenda reivindicativa, donde el salario es clave y es fundamental”, sostuvo.

El reclamo por la apertura de paritarias

Uno de los principales planteos estuvo vinculado con la necesidad de retomar la discusión salarial. Cogno aseguró que el sector aguarda una convocatoria oficial para volver a negociar con el Ejecutivo entrerriano.

“Estamos esperando la apertura de paritaria, que el Gobierno llegue con una propuesta que realmente pueda ser consultada y solucione el problema que tenemos en este momento”, manifestó. Consultada sobre si existía una fecha estimativa para un nuevo encuentro, respondió: “Estamos esperando la convocatoria”.

La dirigente sintetizó además el sentido de la movilización como una acción en “defensa de la escuela pública desde la sala de nivel inicial hasta la universidad”. La consigna quedó reflejada también en la participación de docentes de distintos niveles educativos y estudiantes.

Los universitarios se sumaron a la movilización

Sofía Cáceres planteó durante la marcha la situación de los trabajadores universitarios y reclamó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Acá estamos junto a los docentes de las escuelas de AGMER para exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario que nos debe Milei. Hoy estamos de paro los docentes y los no docentes de las universidades. No queremos ningún docente más con salario de pobreza”, expresó.

La referente también se refirió a la salida de trabajadores del sistema universitario como consecuencia de la situación salarial. “El último número era más de 10.000, entre trabajadores y demás. Obviamente que eso tiene un impacto muy profundo y los que no se van están precarizados y, como dije, con salarios de pobreza y por eso estamos hoy también acá”, indicó.

Asimismo, cuestionó la política del Gobierno nacional hacia las casas de altos estudios. “Es un ataque sostenido del Gobierno de Milei a la universidad pública, tanto queriéndola disciplinar con sus contenidos, asfixiándola presupuestariamente como hambreando a sus trabajadores y estudiantes”, sostuvo Cáceres.

Delegaciones del interior participaron de la marcha

La convocatoria contó con docentes que viajaron desde diferentes localidades. Desde Federal, una trabajadora de la Escuela Secundaria Nº 9 indicó que alrededor de 20 personas se trasladaron para participar y respaldó la protesta. “Me parece perfecto porque hay mucho por lo que luchar. La verdad es que no podemos permitir que se nos siga pasando por arriba”, afirmó.

La docente reclamó además mayor participación de los trabajadores en las decisiones educativas. “Se toman decisiones que tienen que ver con lo escolar en las cuales no se consulta, no se va al territorio, no se pregunta. Yo creo que es momento de que abran un poquito el oído, abran su cabecita y nos escuchen. Somos nosotros los que sostenemos la escuela pública en el territorio, no ellos”, expresó.

Gremios docentes se movilizan hacia Casa de Gobierno

También hubo representantes de Feliciano. Una docente que trabaja en la Escuela Nº 5, ubicada en una comuna, y en una secundaria de adultos describió las dificultades que atraviesa el sector. “Como en toda la provincia, los docentes estamos sufriendo el ajuste y la parte económica, así que estamos como en toda la provincia de Entre Ríos: luchando, luchando, luchando”, señaló.

“Estamos dispuestos a seguir luchando”

Desde Rosario del Tala también llegaron trabajadores y estudiantes. Representantes de la seccional destacaron la cantidad de personas que viajaron para sumarse a la movilización en Paraná. “Volvemos a participar con un numeroso grupo de compañeros porque estamos demostrando que estamos dispuestos a seguir luchando para conseguir ese salario que realmente nos merecemos”, afirmaron.

La presencia juvenil fue otra de las características de la concentración. “Hay gurises que estudian en las escuelas, hay gurises que vienen de los profesorados, por eso se ven tantos gurises jóvenes. Estamos con muchos compañeros y mucha gente estudiante también”, explicaron desde la delegación.

Con el salario como eje central, la movilización avanzó hacia Plaza Mansilla para culminar frente a Casa de Gobierno. Allí, las organizaciones docentes provinciales y universitarias buscaron hacer visible el reclamo y reiteraron el pedido de respuestas tanto al Gobierno entrerriano como a las autoridades nacionales.

“El salario docente no alcanza”

Manuel Gómez, secretario general de AGMER Paraná, remarcó la urgencia de una nueva discusión salarial. “Hoy estamos en un día de paro, una jornada que está con una movilización provincial, nuevamente manifestándonos, dando cuenta de que el salario docente en la provincia de Entre Ríos no alcanza”, expresó.

En ese sentido, reclamó una convocatoria del Ejecutivo entrerriano: “Por eso urge una convocatoria del Gobierno provincial para discutir un salario digno para los trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos”.

Representantes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) también participaron de la marcha y remarcaron que las dificultades económicas atraviesan tanto a trabajadores de establecimientos públicos como privados.

“La realidad de los docentes privados también es la misma realidad de los docentes de educación pública. Por eso nos parece justo estar acá acompañando este reclamo por la realidad de los docentes que no están llegando a fin de mes, que no están llegando a pagar sus obligaciones”, señalaron.

Además, reclamaron una mejora en los ingresos: “Es necesaria una recomposición salarial y que esté a la altura de lo que demanda hoy una canasta básica. Por eso estamos acá acompañando desde SADOP, del sector de los docentes privados”.

Testimonios desde distintos puntos de la provincia

Docentes de San Benito y Colonia Avellaneda también llegaron hasta Paraná para participar de la movilización. “El reclamo justamente del sueldo es lo que nos trae acá, como a todos los docentes”, manifestó una de las participantes.

Otra docente, que trabaja en el nivel secundario en Colonia Avellaneda, describió las dificultades económicas que atraviesa el sector: “La situación económica es terrible para nosotros y tenemos que estar acá en la calle juntos luchando para que mejore”.

Una delegación de Gualeguay se sumó a la protesta. Viviana, secretaria adjunta de la seccional, manifestó: “Gualeguay presente. Siempre presente en la protesta de siempre por los sueldos miserables que nos están pagando. Endeudados todos estamos”.

Otro docente cuestionó la asignación de recursos destinados al sistema educativo: “Cada peso donde debe ir. Lo que no sabemos es a dónde han ido a parar los pesos que deben ir a la educación”.

Desde Gualeguaychú también viajó una delegación numerosa para participar de la movilización provincial. Una docente sintetizó el motivo de su presencia: “Venimos por un salario digno. Que esto sirva, queremos ser escuchados por el Gobierno”.

Los representantes de ese departamento también destacaron la participación en la medida de fuerza y expresaron su satisfacción por el nivel de adhesión alcanzado durante la jornada.

Gremios docentes se movilizan hacia Casa de Gobierno

Docentes de Colón llegaron en colectivo hasta la capital entrerriana para acompañar la protesta. Uno de los participantes explicó que se movilizaron “para defender nuestros derechos contra el ajuste del Gobierno nacional y del Gobierno provincial”.

"Marcha de antorchas": los docentes llegan a Plaza Mansilla

La presencia de las delegaciones del interior se sumó así a la movilización provincial que avanzó por el centro de Paraná rumbo a Casa de Gobierno, con el reclamo salarial como principal consigna.