"Estafas amorosas": cómo operan y qué señales deben generar desconfianza

Las denominadas estafas amorosas continúan registrándose a través de redes sociales y aplicaciones de citas, mediante perfiles falsos que construyen durante semanas o meses una relación de confianza con sus víctimas antes de solicitarles dinero. Gabriel Ferro, comisario inspector de la División Capacitación de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, explicó a Elonce cómo funciona esta modalidad y brindó recomendaciones para evitar caer en los engaños.

La consulta surgió a partir de un caso en el que una mujer fue engañada por una persona que decía ser británica y terminó entregando alrededor de 30 millones de pesos. Ferro indicó que, “si bien esta modalidad ha decaído en este último año, sigue apareciendo a nivel mundial. En Entre Ríos ha habido muy poquitos casos”.

Cómo comienzan las estafas amorosas

Ferro explicó que los delincuentes no apuntan exclusivamente a un género determinado. “Atacan tanto hombres como mujeres. Estas estafas, vamos a llamarlas amorosas, donde se establece una relación virtual que puede durar mucho tiempo hasta que uno de ellos comienza a solicitar dinero con diferentes excusas”, detalló.

La estrategia consiste, principalmente, en construir previamente un vínculo. El pedido económico aparece después y puede estar acompañado por diferentes historias destinadas a justificar una supuesta necesidad urgente.

“Hemos tenido excusas de un pasaje para venir a la Argentina o de alguna encomienda, algún paquete que se va a enviar, pero hay que pagarle a la aduana”, ejemplificó.

El comisario inspector mencionó incluso un caso registrado en Japón, donde una mujer fue engañada por una persona que afirmaba ser astronauta y necesitaba dinero para regresar. “Cosas tan inverosímiles hacen que mucha gente caiga”, sostuvo.

Estafas amorosas: cómo operan y las señales para evitar engaños

Las redes sociales, principal vía de contacto

Consultado sobre los canales utilizados por los estafadores para acercarse a las víctimas, Ferro indicó que predominan las plataformas sociales.

“Generalmente siempre son las redes sociales. Algunas veces son apps de citas, pero generalmente por las redes sociales. Con esa idea del falso anonimato, uno cree que creando una cuenta puede ser cualquier tipo de delitos virtuales y no es así”, remarcó.

Ferro indicó que en el caso de la paranaense, víctima de una estafa virtual por casi $30 millones, “la División Cibercrimen, a través de las cuentas de Facebook y de los movimientos bancarios, llegó a la persona y se demostró que realmente el anonimato es falso. En las redes sociales nosotros llegamos al delincuente”, afirmó.

Una investigación permitió identificar a una sospechosa

Vale recordar que la causa había comenzado en Paraná a partir de la denuncia de la víctima, pero posteriormente llegó a la jurisdicción de Concordia por una cuestión de competencia relacionada con el domicilio de la persona investigada.

Con el avance de las diligencias, se reunieron elementos para intentar reconstruir el recorrido del dinero y establecer quiénes intervinieron.

El funcionario policial explicó que en aquel procedimiento fue posible identificar a una mujer que se encontraba detrás del perfil falso.

“Esta delincuente había creado esa cuenta falsa y nosotros llegamos a ella; en conjunto con la Departamental Concordia, se pudo cumplir el allanamiento y secuestrar elementos importantes”, relató.

Respecto de las transferencias de dinero, Ferro señaló que el seguimiento puede volverse más complejo cuando intervienen entidades financieras radicadas exclusivamente en el exterior, principalmente por los tiempos necesarios para conseguir información.

“Todos los bancos están obligados a informar”, indicó, aunque aclaró que cuando se trata de una entidad exclusivamente extranjera “la tarea se hace más compleja en cuanto a los tiempos necesarios para esperar esa respuesta”.

“A partir del allanamiento viene toda la fase de extraer información de los teléfonos, computadoras, y de lo que se haya secuestrado”, explicó Ferro.

Ese procedimiento requiere tiempo debido a la cantidad de información que puede encontrarse almacenada en los dispositivos y que posteriormente debe ser analizada por los investigadores.

La principal advertencia: desconfiar si piden dinero

Entre las recomendaciones para evitar convertirse en víctima, Ferro hizo especial hincapié en los pedidos económicos realizados por personas conocidas únicamente mediante internet.

“Hay que estar atentos y siempre desconfiar cuando piden dinero, algo raro hay. No importa que se haya entrada en confianza, que haya una charla, un diálogo muy largo tiempo, no importa”, enfatizó.

También recomendó prestar especial atención al destinatario de cualquier transferencia bancaria antes de concretarla. “Si estamos hablando de una persona con determinado nombre, la cuenta bancaria mínimamente debería coincidir con ese nombre”, explicó a Elonce.

La diferencia entre el nombre utilizado por la persona durante las conversaciones y el titular de la cuenta bancaria puede constituir una señal de alerta antes de enviar el dinero.

Dónde denunciar una estafa

Ferro recordó que quienes hayan sido víctimas de una maniobra de este tipo deben acudir rápidamente a la dependencia policial más cercana.

A partir de la denuncia pueden iniciarse las tareas investigativas correspondientes, entre ellas el seguimiento de cuentas utilizadas en redes sociales, movimientos bancarios y dispositivos electrónicos. Elonce.com