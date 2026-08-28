Mendoza, en alerta por El Niño: preocupación en las bodegas por granizo y humedad

La posible intensificación de El Niño durante la primavera y el verano mantiene en alerta a las bodegas de Mendoza ante un escenario que podría combinar mayores precipitaciones con un incremento del riesgo de granizo y enfermedades en los viñedos. El sector ya comienza a preparar estrategias para afrontar una temporada marcada por una mayor humedad.

Según informó Sitio Andino, a partir de datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte. Para la vitivinicultura mendocina, ese panorama presenta beneficios vinculados con la disponibilidad hídrica, pero también amenazas para la producción.

Matías Casagrande, ingeniero agrónomo de Bodega Antigal, planteó esa dualidad al señalar que una temporada más húmeda podría favorecer las nevadas cordilleranas, la recarga de acuíferos y el aumento de los caudales. Sin embargo, advirtió que también genera “una presión sanitaria un poco mayor” y aumenta la probabilidad de granizo. “El Niño nos da agua en el río, lo cual es una excelente noticia, pero nos la cobra desde el cielo”, sintetizó.

Mayor humedad y enfermedades en los viñedos

El incremento de la humedad preocupa especialmente por la aparición de enfermedades de origen fúngico. Cristian Linares, ingeniero agrónomo de Trivento, explicó que “la vid es particularmente sensible” a este tipo de afecciones y señaló que las condiciones más cálidas y húmedas pueden favorecer distintos hongos, además de la botrytis.

Uno de los principales riesgos es la peronóspora, cuyo desarrollo está asociado a una combinación de humedad, temperatura y estado de crecimiento de la planta. Un exceso de precipitaciones durante octubre podría aumentar las condiciones favorables para su aparición y obligar a intensificar los controles sanitarios.

El antecedente que observan los productores es la temporada 2015/2016, cuando las precipitaciones en los oasis productivos estuvieron 64,3% por encima del promedio histórico. En aquel ciclo, la humedad favoreció enfermedades y podredumbres de racimo, mientras que el granizo y las heladas profundizaron las pérdidas.

Cómo se preparan las bodegas

Ante ese panorama, las empresas comenzaron a reforzar el monitoreo meteorológico y sanitario. Trivento utiliza estaciones instaladas en sus fincas para seguir en tiempo real variables como temperatura, humedad y precipitaciones, mientras trabaja junto a la Universidad Nacional de Cuyo en el seguimiento de la peronóspora.

En Antigal, la estrategia contempla trabajos sobre la vegetación para mantener racimos más aireados, seguimiento de las horas de humedad y aplicaciones fitosanitarias determinadas por las condiciones concretas del cultivo. También se analiza la posibilidad de modificar fechas de cosecha ante ventanas de lluvias y reforzar el uso de mallas antigranizo.

Casagrande explicó que la intención es abandonar intervenciones realizadas solamente por calendario y avanzar hacia tratamientos ajustados al momento de mayor riesgo. “Sería usar menos producto, pero mejor puesto y en el momento justo de la aplicación”, señaló a Sitio Andino.

Las zonas con mayor riesgo

El impacto de El Niño tampoco sería uniforme en todo Mendoza. Los especialistas señalaron que históricamente el Valle de Uco y el sur provincial registran mayores niveles de precipitación que departamentos ubicados hacia el este, aunque un fenómeno de gran alcance podría extender sus efectos con distinta intensidad.

Frente al granizo, el seguro agrícola permanece como una de las principales herramientas para amortiguar las consecuencias económicas, mientras las bodegas refuerzan medidas de protección física y prevención. Para los especialistas, el desafío no pasa únicamente por prepararse para un pronóstico puntual, sino por aumentar la capacidad de respuesta frente a condiciones climáticas cada vez más variables.

Así, mientras El Niño puede representar una oportunidad para recomponer reservas de agua después de años de restricciones, el sector vitivinícola mendocino mantiene la atención puesta en la sanidad de los viñedos, las tormentas severas y el granizo de cara a los meses decisivos de la próxima temporada.