Entre Ríos declaró la emergencia hídrica ante el fenómeno de El Niño

El Gobierno de Entre Ríos declaró el Estado de Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial por 180 días, ante el escenario hidrometeorológico extraordinario identificado con el fenómeno de “El Niño”. La decisión apunta a anticipar obras y acciones para reducir posibles daños sobre la población, infraestructura, servicios esenciales y actividades productivas.

La medida establece un marco excepcional para que los organismos provinciales puedan planificar y ejecutar trabajos preventivos frente al riesgo hídrico. Entre las acciones previstas se encuentran la reparación y refuerzo de defensas, limpieza de canales y alcantarillas, adecuación de sistemas de drenaje, acondicionamiento de estaciones de bombeo y estabilización de caminos.

Según los fundamentos de la resolución, a la que accedió Elonce, informes técnicos identificaron localidades y sectores del territorio entrerriano que, por sus características hidromorfológicas y antecedentes históricos, presentan una mayor vulnerabilidad frente a este tipo de eventos.

Qué implica la emergencia hídrica

La emergencia tendrá una duración de 180 días corridos desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial. Durante ese período se podrán realizar las obras, contrataciones y acciones consideradas necesarias para prevenir, mitigar o reducir los efectos de posibles contingencias.

Entre las tareas enumeradas se encuentran la “reparación, refuerzo, limpieza y protección de defensas”, además de la adecuación de los sistemas de drenaje y la limpieza de alcantarillas, canales y cunetas.

También se contempla la remoción de obstrucciones, reparación y refuerzo de terraplenes, protección de márgenes erosionadas, puesta en condiciones de estaciones de bombeo y disponibilidad anticipada de insumos, equipamiento y maquinarias.

El Gobierno aclaró que no significa que habrá inundaciones

Uno de los puntos destacados en los fundamentos del decreto fue que la declaración de emergencia no implica afirmar que necesariamente se producirá un evento hídrico, ni anticipar cuál podría ser su intensidad o extensión.

El Ejecutivo explica que la decisión responde a la existencia de un escenario extraordinario respaldado por antecedentes técnicos y científicos, que justificó adoptar medidas antes de que un eventual fenómeno pudiera convertir las intervenciones en tardías o insuficientes.

“La declaración que se propicia, no importa afirmar la certeza de que habrá de producirse un determinado evento hídrico ni predeterminar su intensidad o extensión”, indica el texto publicado oficialmente.

Las razones de la decisión

El decreto sostiene que las medidas preventivas adquirieron particular importancia debido a que los antecedentes científicos y técnicos permitieron identificar “con suficiente grado de probabilidad un riesgo extraordinario”.

Según se argumenta, un evento de esas características podría comprometer bienes considerados de especial relevancia, como “la vida, la integridad de las personas, la infraestructura crítica, la continuidad de los servicios esenciales y el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y sociales”.

Asimismo, se remarca que el deber estatal de prevención no se limita a actuar una vez producido un daño, sino que comprende la adopción anticipada de medidas razonables cuando un riesgo puede ser identificado previamente.

Contrataciones durante la emergencia

El decreto faculta a los ministerios y organismos de la Administración Pública Provincial a adoptar las medidas administrativas, técnicas y operativas necesarias dentro de sus respectivas competencias.

También podrán tramitar, cuando corresponda, procedimientos de contratación directa por vía de excepción contemplados en la legislación provincial vigente, tanto para la adquisición de bienes y servicios como para la realización de obras públicas.

Sin embargo, el Gobierno aclaró que la declaración de emergencia no habilita de manera automática ni indiscriminada las contrataciones directas. Cada expediente deberá justificar las razones de la contratación, acreditar su relación directa con la emergencia y contar con la autorización del ministro correspondiente.

Recursos y adecuaciones presupuestarias

Las jurisdicciones y entidades provinciales que intervengan quedaron autorizadas a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para afrontar los gastos derivados de las acciones previstas.

Estas modificaciones deberán realizarse de acuerdo con las disposiciones presupuestarias y financieras vigentes.

El decreto menciona como antecedentes otras decisiones adoptadas frente a escenarios hidrometeorológicos extraordinarios. Entre ellas, la emergencia hídrica, vial, sanitaria y social declarada en todo el territorio provincial en 2015 y la emergencia ambiental e hídrica establecida en 2024 para Victoria.

Convocatoria a municipios y comunas

El Ejecutivo provincial también invitó a los gobiernos locales a adoptar medidas preventivas dentro de sus respectivas jurisdicciones y en coordinación con la Provincia.

Las acciones deberán estar destinadas a “prevenir, mitigar y reducir los efectos y daños” que eventualmente pudiera generar el escenario asociado al fenómeno de El Niño sobre la población, la infraestructura, los servicios esenciales y las actividades productivas.

La medida fue firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendada por los ministros provinciales en acuerdo general. La Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y la Secretaría Legal y Técnica provincial intervinieron previamente en el expediente.