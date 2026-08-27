Millonario asalto a productor entrerriano: el último detenido confesó haber ingerido envoltorios con cocaína

El millonario asalto a un productor entrerriano ocurrido el pasado 12 de agosto en un establecimiento de Tatutí sumó nuevos detenidos y uno de ellos permanecía internado bajo custodia policial en el Hospital Santa Rosa de Chajarí. Se trata de un joven de 29 años, con vínculos en esa ciudad y Feliciano, que estaba prófugo y fue localizado durante la tarde del miércoles tras un operativo que terminó con una persecución.

La detención se produjo en Feliciano, donde el sospechoso fue identificado mientras circulaba en un vehículo. Según publicó Chajarí al día, horas antes el rodado había sido detectado por el centro de videovigilancia de la Sección 911, lo que permitió orientar la búsqueda y desplegar personal para localizarlo.

Último detenido por millonario asalto a productor entrerriano (foto Chajarí al día)

Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga y recorrió distintas calles de la ciudad. La persecución terminó en la intersección de Mendoza y Adelito Fernández, luego de que el vehículo derrapara. Allí, el joven fue finalmente aprehendido.

Manifestó haber ingerido envoltorios con cocaína

Durante el procedimiento, el sospechoso manifestó ante los efectivos que había ingerido varios envoltorios que, según sus propios dichos, contenían clorhidrato de cocaína. Ante esa situación, fue trasladado inicialmente al hospital de Feliciano para recibir asistencia y evaluar su estado de salud.

Posteriormente fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde continuaron los estudios médicos. Finalmente, el joven fue trasladado hasta el Hospital Santa Rosa de Chajarí, donde permanecía internado y con seguimiento médico por la supuesta ingesta.

Último detenido por millonario asalto a productor entrerriano (foto Chajarí al día)

De acuerdo con la información disponible, su estado era estable y se aguardaba la eliminación de los elementos que habría ingerido. Mientras permanecía hospitalizado, continuaba bajo custodia policial debido a que se encontraba prófugo en la causa y había intentado escapar cuando los efectivos procuraron detenerlo.

Qué encontraron dentro del vehículo

Como parte del procedimiento, los efectivos realizaron una requisa del automóvil utilizado por el sospechoso. En el interior secuestraron un teléfono celular, un chip de telefonía móvil y un envoltorio de nylon que contenía 0,50 gramos de una sustancia.

Tras realizarse el correspondiente análisis, la sustancia arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Además, durante la inspección fue hallado un cartucho de escopeta calibre 36, que también quedó incorporado a las actuaciones.

El vehículo, por su parte, fue trasladado hasta la Jefatura Departamental Feliciano, donde quedó bajo resguardo y a disposición del juez de Garantías de Chajarí, Darío Mautone, quien interviene en las actuaciones vinculadas a la investigación.

Ya son seis los detenidos por el asalto

La detención del joven de 29 años se produjo en el marco de los avances registrados en la investigación por el millonario asalto ocurrido el 12 de agosto en un establecimiento rural ubicado en Tatutí. En las últimas horas se había desplegado un importante operativo simultáneo relacionado con la causa en Chajarí y Federación que terminaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de más de 10 millones de pesos, 710 dólares, armas, celulares y vehículos, entre otros elementos.

Además del hombre localizado en Feliciano, otro sospechoso que permanecía prófugo se presentó voluntariamente durante la tarde en una dependencia policial de Federación. Con estos nuevos procedimientos, ascendió a seis la cantidad de personas detenidas en el marco de la investigación.

Las medidas forman parte de una serie de procedimientos dispuestos para determinar la participación de cada uno de los sospechosos en el hecho y reconstruir lo ocurrido durante el asalto al establecimiento del productor entrerriano.

El sospechoso seguirá bajo custodia

Por el momento, el joven detenido en Feliciano continuará alojado en el Hospital Santa Rosa de Chajarí mientras los profesionales controlan su evolución. La permanencia en el centro asistencial está vinculada específicamente con la presunta ingesta de los envoltorios que él mismo manifestó haber tragado durante el procedimiento.

Una vez que su condición médica lo permita, quedará a disposición de la Justicia para avanzar con las medidas correspondientes dentro de la causa. Hasta entonces, permanecerá acompañado por personal policial para garantizar su custodia.

La investigación por el millonario asalto a productor entrerriano continúa con seis personas detenidas y diferentes elementos secuestrados. Las actuaciones judiciales buscarán ahora establecer el grado de intervención de cada uno de los involucrados en el hecho ocurrido en Tatutí.