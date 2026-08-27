Un camión cargado de salmones se incendió en plena marcha sobre la Ruta 14

Un camión de origen chileno que transportaba varias toneladas de salmones se incendió este miércoles mientras circulaba por la Ruta 14, en inmediaciones de la localidad de Alvear. El conductor consiguió detener la unidad sobre la banquina y no se registraron personas lesionadas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:30, a la altura del kilómetro 627, cerca del paraje Pirayú. El vehículo pertenecía a la empresa Trans Allendes Logística Limitada y trasladaba los productos congelados hacia la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Las llamas afectaron el semirremolque térmico y generaron una importante columna de humo negro. Ante la imposibilidad de circular con seguridad, las autoridades restringieron temporalmente el tránsito en el sector.

El incendio habría comenzado por un neumático

De acuerdo con la información preliminar, uno de los neumáticos del semirremolque explotó mientras el camión circulaba por la Ruta 14. El conductor no habría advertido inmediatamente el desperfecto y continuó avanzando durante algunos kilómetros.

La fricción de la llanta contra los restos de goma habría provocado las primeras llamas. El fuego alcanzó posteriormente la estructura térmica del acoplado y se extendió rápidamente desde la zona central hacia la parte trasera.

Cuando advirtió lo que sucedía, el camionero estacionó sobre la banquina para evitar una colisión o que el vehículo quedara detenido sobre la calzada. La maniobra también le permitió alejarse de la unidad antes de que el incendio adquiriera mayor intensidad.

Tres dotaciones trabajaron en el lugar

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Alvear fueron movilizadas para combatir el fuego. También intervinieron efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional para ordenar el tránsito y asegurar la zona.

El operativo se desarrolló en un horario de intensa circulación. Camiones y automóviles comenzaron a acumularse en ambos sentidos mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre el vehículo incendiado.

Debido a la magnitud de las llamas, la caja térmica quedó destruida y buena parte del cargamento terminó esparcida sobre el terreno. El episodio produjo importantes pérdidas económicas, aunque solamente se registraron daños materiales.