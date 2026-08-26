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Policiales Fatal siniestro vial

Identificaron al hombre que murió atropellado por un colectivo en Villaguay

La víctima fatal del siniestro vial ocurrido este miércoles en Villaguay fue identificada como Hugo César Anchordoqui, de 72 años. Había sido atropellado por un colectivo de larga distancia cuyo conductor dio positivo de alcoholemia.

26 de Agosto de 2026
El peatón chocado en Villaguay.
El peatón chocado en Villaguay. Foto: P.E.R.

REDACCIÓN ELONCE

La víctima fatal del siniestro vial ocurrido este miércoles en Villaguay fue identificada como Hugo César Anchordoqui, de 72 años. Había sido atropellado por un colectivo de larga distancia cuyo conductor dio positivo de alcoholemia.

La Policía confirmó la identidad del hombre que murió atropellado por un colectivo en Villaguay durante la jornada de este miércoles 26 de agosto. Se trataba de Hugo César Anchordoqui, de 72 años, quien había sido embestido por un transporte de larga distancia y posteriormente falleció en el Hospital Santa Rosa.

 

 

El fatal siniestro vial se produjo alrededor de las 13:20 en calle Retamar, entre Buenos Aires y Güemes. Por circunstancias que permanecían bajo investigación, un colectivo Mercedes-Benz de larga distancia, perteneciente a una empresa identificada como “R.U.”, colisionó con el peatón.

 

Tras el impacto, Anchordoqui recibió asistencia y fue trasladado al Hospital Santa Rosa, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Inicialmente, las autoridades no habían logrado establecer su identidad y solicitaron colaboración a la comunidad para obtener información que permitiera localizar a sus familiares.

 

 

La difusión permitió identificar a la víctima

 

Horas después del hecho, la Jefatura Departamental Villaguay comunicó que finalmente pudo determinarse que el hombre fallecido era Hugo César Anchordoqui, de 72 años. La identificación se produjo luego de la difusión de imágenes y características físicas de la víctima.

 

Desde la Policía de Entre Ríos agradecieron a los medios de comunicación, instituciones y vecinos que colaboraron con la búsqueda. Según se indicó oficialmente, la difusión resultó fundamental para poder establecer la identidad del hombre y avanzar en el contacto con sus familiares.

 

Mientras tanto, la investigación del siniestro continuaba bajo las directivas de la Fiscalía interviniente. En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y se dispusieron diferentes medidas y pericias para reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el impacto.

 

 

El chofer dio positivo de alcoholemia

 

Uno de los datos relevantes surgidos durante las primeras actuaciones estuvo relacionado con el conductor del colectivo. El chofer, de 38 años, fue sometido a un control de alcoholemia que registró 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

Ante el resultado del test y por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre quedó aprehendido mientras avanzaban las medidas judiciales destinadas a establecer las responsabilidades en el fatal episodio.

 

Al momento del siniestro, el colectivo de larga distancia no transportaba pasajeros. Luego de las primeras actuaciones, la unidad quedó retenida por personal de Tránsito Municipal para la realización de las pericias correspondientes. La causa continuaba en investigación para determinar la mecánica del hecho.

 

Un peatón murió atropellado por un colectivo en Villaguay

Temas:

accidente de tránsito identificación Villaguay
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