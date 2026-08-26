Pese al Mundial, los viajes al exterior cayeron 17,3% y Argentina tuvo saldo turístico negativo en julio

Los viajes al exterior cayeron 17,3% interanual durante julio, cuando 697.200 turistas residentes dejaron la Argentina, mientras que arribaron 466.200 visitantes extranjeros. De esta manera, el movimiento turístico internacional dejó un saldo negativo de 230.900 personas.

La caída de las salidas de argentinos fue la más pronunciada registrada en lo que va de 2026 y se produjo incluso durante las vacaciones de invierno y en un mes atravesado parcialmente por el Mundial de fútbol. En sentido contrario, el turismo receptivo mostró una recuperación del 9,1% frente a julio de 2025.

La reducción de los viajes al exterior estuvo vinculada, entre otros factores, con el estancamiento de los ingresos de los argentinos. En cuanto al tipo de cambio, las mayores diferencias que favorecieron los viajes internacionales se habían registrado a comienzos del año, mientras que posteriormente el dólar volvió a retroceder en términos reales.

Los viajes regionales registraron las mayores caídas

La principal contracción se observó en los viajes terrestres. Por esa vía salieron del país 253.600 turistas residentes, cifra que representó una caída del 34,6% en comparación con julio del año pasado, publicó Ámbito.

Por vía aérea viajaron 388.700 argentinos, apenas un 1,3% menos que en igual período de 2025. En tanto, los desplazamientos realizados por vía fluvial o marítima disminuyeron un 10,8%.

Los datos reflejaron que la retracción estuvo concentrada principalmente en los viajes regionales y de cercanía, pese a que julio coincidió con el período de vacaciones escolares de invierno.

Creció la llegada de turistas extranjeros

El comportamiento del turismo receptivo fue diferente. La vía aérea se consolidó como el principal motor de las llegadas internacionales, con 252.500 turistas extranjeros y un crecimiento interanual del 21,2%.

De esta manera, los arribos por avión representaron el 54,1% del total. Por vía fluvial o marítima ingresaron 54.100 turistas, un 1% más que el año anterior, mientras que por vía terrestre llegaron 159.700 personas, con una caída del 3,5%.

Brasil tuvo una incidencia significativa en el crecimiento del turismo receptivo. Las vacaciones escolares de invierno, la demanda por los destinos argentinos vinculados con la nieve —especialmente Bariloche— y una mayor conectividad aérea contribuyeron al incremento de visitantes procedentes del país vecino.

Brasil lideró las llegadas de extranjeros

Durante julio arribaron a la Argentina 168.300 turistas brasileños, un 22,1% más que en el mismo mes de 2025. Ese mercado representó por sí solo el 36,1% de todos los visitantes extranjeros.

En segundo lugar se ubicó Uruguay, con 74.700 turistas, aunque registró una disminución interanual del 18%. El denominado Resto de América aportó 50.200 visitantes, con una mejora del 23,1%, y desde Chile llegaron 49.800 personas, un 22,5% más.

En conjunto, los cinco países limítrofes concentraron aproximadamente el 74% de las llegadas internacionales, lo que volvió a mostrar el peso de los mercados regionales para el turismo receptivo argentino.

A qué destinos viajaron los argentinos

Brasil también permaneció como el principal destino elegido por quienes salieron de la Argentina. En julio viajaron hacia ese país 153.400 turistas residentes, aunque la cantidad disminuyó un 20,8% interanual.

Paraguay ocupó el segundo lugar, con 105.800 viajeros argentinos y una caída del 16,3%. Hacia destinos agrupados dentro del Resto de América viajaron 104.000 personas, lo que representó un incremento del 10,3%.

La retracción más importante se produjo en los viajes hacia Chile. Unos 81.000 argentinos cruzaron hacia ese país durante julio, cifra que implicó una disminución interanual del 47%. Dentro de Brasil, Río de Janeiro se había consolidado como uno de los destinos más elegidos por los viajeros argentinos.

El saldo turístico continuó siendo negativo

La combinación entre 697.200 salidas y 466.200 llegadas determinó que durante julio el saldo turístico internacional permaneciera en terreno negativo, con una diferencia de 230.900 personas.

Sin embargo, las cifras mostraron dos tendencias simultáneas: mientras disminuyó considerablemente la cantidad de argentinos que viajaron al exterior, aumentó el número de extranjeros que eligieron el país.

El comportamiento de julio profundizó así la desaceleración del turismo emisivo, especialmente hacia destinos limítrofes, al mismo tiempo que el ingreso de visitantes extranjeros encontró impulso en el mercado brasileño y en los arribos por vía aérea.