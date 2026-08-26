Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: cuándo llegan y qué departamentos abarca

La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos fue anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la madrugada de este viernes y alcanzará a una amplia región de la provincia. De acuerdo con la actualización difundida este miércoles por la tarde, el fenómeno afectará a 10 departamentos.

El aviso comprenderá a los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. En esas zonas se anticipó la posibilidad de fenómenos localmente fuertes durante las primeras horas de la jornada.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, señaló el SMN.

Qué se espera para el viernes y sábado

De esta manera, la inestabilidad volverá a ganar protagonismo en Entre Ríos durante el viernes, principalmente sobre sectores del centro y norte provincial. Entre los principales fenómenos asociados a las tormentas aparecen las lluvias abundantes en períodos breves, las ráfagas intensas y la ocasional caída de granizo.

Por su parte, Meteored anticipó que las condiciones podrían continuar durante el fin de semana y que las precipitaciones se desplazarán hacia diferentes sectores de la región. “Desde el viernes la actividad eléctrica se corre al centro y norte de Entre Ríos y al sudeste de Corrientes. El sábado el este entrerriano vuelve a la mira con unos 50 mm adicionales, sobre una zona que ya acumuló anomalías superiores a 50 mm en la segunda década”.

El pronóstico, por lo tanto, marcó un escenario de tiempo inestable para el cierre de la semana y el comienzo del fin de semana. Mientras que durante la madrugada del viernes el alerta oficial abarcará a 10 departamentos entrerrianos, para el sábado la atención estará puesta especialmente sobre el este provincial ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.