Secuestraron medicamentos que se vendían en una feria  

La Policía Federal Argentina allanó una feria en el conurbano bonaerense y secuestró cientos de medicamentos que eran comercializados de forma ilegal.
A partir de una denuncia presentada ante la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina por representantes de una reconocida droguería y empresa distribuidora de medicamentos e insumos médicos, secuestraron medicamentos que se vendían ilegalmente en el conurbano bonaerense.
Los denunciantes habían detectado en la feria varias cubetas plásticas de color rojo utilizadas exclusivamente por la firma para el transporte y almacenamiento de medicamentos.
Con autorización judicial, los agentes realizaron tareas de campo, vigilancias encubiertas y observaciones que permitieron comprobar la comercialización ilegal de medicamentos en distintos puestos de la feria. Allí se ofrecían analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y cremas dérmicas de venta bajo receta.
Durante la investigación, además, los uniformados identificaron otros cuatro domicilios ubicados en González Catán, Libertad y Virrey del Pino que estarían vinculados con la causa.
A raíz de las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Morón N° 1, a cargo del Dr. Martín Alejandro Ramos, Secretaría N° 1 del Dr. Sergio Adrián Battista, ordenó los allanamientos correspondientes. Como resultado, los efectivos identificaron a nueve personas —seis mujeres y tres hombres— vinculadas a la comercialización de los medicamentos.
Asimismo, incautaron cientos de cajas y blísteres de cremas, analgésicos, antibióticos y otros medicamentos, con un valor total estimado en 18 millones de pesos.
Durante los procedimientos participaron efectivos de las Divisiones Homicidios, Delitos Contra el Automotor e Investigación del Robo Organizado, brigadas del Departamento Investigaciones Nacionales y la Unidad Judicial Móvil de la División Comisaría de Intervenciones Judiciales.
Los nueve imputados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor junto con los elementos secuestrados, por infracción al artículo 204 del Código Penal.