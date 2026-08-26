"Fijate si me hacés zafar": camionero tapaba su patente con un sistema rebatible para evitar radares

Un camionero fue detectado con un sistema para ocultar la patente y evitar radares mientras circulaba por la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comprobaron que la chapa delantera podía rebatirse mediante un mecanismo y que las identificaciones traseras habían sido cubiertas con barro. El conductor recibió una multa superior a los 600.000 pesos.

El procedimiento ocurrió en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 9, cuando personal de la ANSV realizaba un patrullaje preventivo y advirtió irregularidades en las chapas identificatorias del vehículo de carga.

Al detener la marcha del camión, los agentes constataron que no se trataba solamente de suciedad acumulada durante el recorrido, sino que existían mecanismos utilizados para impedir la correcta identificación del rodado.

Descubrieron a un camionero con un sistema para ocultar la patente y no ser detectado por los radares pic.twitter.com/X4Hm2HEH1J — ELONCE WEB (@ElonceW56269) August 26, 2026

Un sistema permitía rebatir la patente delantera

Según la información brindada por Seguridad Vial, el camión contaba en su parte delantera con un dispositivo que permitía modificar la posición de la chapa patente.

El mecanismo posibilitaba rebatir la identificación del vehículo para evitar que pudiera ser registrada correctamente por cámaras instaladas sobre las rutas y sistemas de fiscalización mediante radares.

Los agentes determinaron que la patente había sido ocultada de manera intencional. La maniobra quedó constatada durante la inspección realizada sobre el vehículo en el operativo de la Ruta 9.

Las patentes traseras estaban cubiertas con barro

La situación también se repetía en la parte posterior del camión, aunque mediante otro método. Allí, las chapas identificatorias estaban cubiertas con barro. De acuerdo con lo constatado por los agentes, el barro había sido colocado intencionalmente para dificultar la lectura de los dominios.

De esta manera, tanto la identificación delantera como las chapas ubicadas en la parte trasera presentaban alteraciones destinadas a impedir que el vehículo pudiera ser reconocido normalmente durante su circulación.

“Fijate si me hacés zafar”

El conductor, un hombre de 35 años, admitió rápidamente lo que había hecho cuando los agentes le solicitaron explicaciones por el estado de las patentes.

El personal de la ANSV le informó sobre la gravedad de la infracción y las consecuencias previstas por la normativa vigente.

Ante esa situación, el camionero pidió a los agentes que le dieran “una mano” para evitar la sanción y expresó: “Fijate si me hacés zafar”. El pedido no modificó el procedimiento y los inspectores avanzaron con la correspondiente infracción.

Una multa de más de $600.000

Circular sin las chapas patentes identificatorias colocadas de acuerdo con las exigencias legales fue considerado una falta grave según la Ley Nacional de Tránsito.

Por la irregularidad constatada en el vehículo, el camionero quedó alcanzado por una sanción económica que superó los 600.000 pesos.

La infracción se produjo después de que los agentes verificaran tanto el sistema utilizado sobre la patente delantera como la cobertura intencional de las identificaciones traseras.

Controles sobre las rutas nacionales

La Agencia Nacional de Seguridad Vial realizaba patrullajes preventivos y operativos de fiscalización en diferentes puntos de las rutas del país.

Durante estos procedimientos, los agentes controlaban que conductores y vehículos cumplieran con los requisitos establecidos para circular. Entre otros puntos, verificaban la documentación obligatoria, las condiciones de identificación de los vehículos y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Los procedimientos también incluían controles de alcoholemia para detectar conductores que circularan después de haber consumido alcohol.

Además, los agentes verificaban la utilización de los elementos de protección obligatorios correspondientes a cada tipo de vehículo.

Otro de los aspectos fiscalizados era el respeto de las velocidades máximas permitidas. En este caso, el procedimiento permitió detectar una maniobra destinada precisamente a impedir la identificación del camión mediante cámaras y radares.