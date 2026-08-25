Un joven actor gualeyo participó de la serie de Moria Casán: “Fue como estar en un parque de diversiones”

Alejandro Guerscovich, el actor oriundo de Gualeguay que participó de la serie de Moria Casán, contó cómo fue convocado para integrar la producción de Netflix. En una entrevista con Elonce, relató detalles de su personaje, recordó sus comienzos en el teatro y analizó la situación laboral del sector.

El entrerriano apareció en el primer capítulo interpretando a un stage manager, encargado de presentar por primera vez el teatro a Moria Casán, representada por Sofía Gala.

“Tengo un rol chiquito en el primer capítulo. Es el stage manager que le presenta por primera vez el teatro a una joven Moria Casán. Tuve la suerte de que una directora de casting me convocara y me dijera si me interesaba hacer algo audiovisual. Era un proyecto muy bueno, la biopic de Moria Casán. Le dije que sí, hice el casting y acá estamos”, relató.

Sus comienzos como actor

Guerscovich comenzó a vincularse con la actuación cuando todavía era un niño. Sus primeros pasos fueron en un grupo teatral de Gualeguay y posteriormente se trasladó a Buenos Aires para continuar con su formación profesional.

“Soy actor desde los nueve años. Primero hice obras de teatro en Gualeguay, en un grupo en el que estuve durante diez años. Después, a los 17, me vine a estudiar actuación a Buenos Aires. Hace 13 años que estoy acá”, explicó.

Sobre la convocatoria para participar de la producción, indicó que la directora de casting ya conocía parte de su trabajo. “Me dijo que creía que daba con el perfil. Me conocía porque me había visto en algunas obras de teatro. Yo doy clases y ella había sido alumna de un seminario. Fue una de esas casualidades de la vida que se van dando”, señaló.

Su primera experiencia en una producción de Netflix

El actor reconoció que su participación en la serie significó un desafío, debido a que su trayectoria estuvo principalmente vinculada con el teatro. Si bien había trabajado anteriormente en cortometrajes universitarios, nunca había formado parte de una producción audiovisual de semejante magnitud.

“Fue mi primera vez en una superproducción de Netflix. Yo soy más un actor de teatro y la verdad es que fue una locura para mí. Había hecho algunos cortos universitarios o proyectos un poco más amateurs, pero nunca había estado en una superproducción. Fue como estar en un parque de diversiones, muy divertido”, afirmó.

Al explicar las funciones de su personaje, detalló: “El stage manager de los teatros o de las producciones es una persona que funciona como asistente de dirección. Maneja los horarios, las entradas, las salidas y dirige las cuestiones técnicas y de organización sobre un escenario”.

Alejandro Guerscovich, el gualeyo que actúa en la serie de Moria Casán

También admitió que estuvo nervioso durante las horas previas a la grabación, aunque destacó el acompañamiento que recibió por parte del equipo. “Estaba muy nervioso un día antes, pero llegué y el equipo fue muy amoroso. El director, Javier Van de Couter, fue muy amable y muy buen director. Eso también repercute en la actuación, porque todo se hace más ameno y cómodo”, manifestó.

El encuentro con Sofía Gala

Durante la jornada de grabación, Guerscovich compartió escenas con Sofía Gala, quien interpretó una de las etapas de la vida de su madre. El actor valoró la conexión que logró establecer con ella durante el rodaje.

“La verdad es que fue muy bien. Tenía miedo de que quizás no pegáramos onda, pero fue súper amable, estuvo muy conectada y es una muy buena actriz. Fue muy divertido actuar con ella”, destacó.

En cambio, aclaró que no tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Moria Casán. “Sé que ella estuvo trabajando mucho con el director y con la producción sobre su historia. También aparece bastante en la serie, pero durante los días en los que yo grabé no estuvo”, comentó.

Al definir la producción, consideró que presentó una mirada particular sobre la trayectoria de la artista. “Los trabajos actorales de las tres están muy bien. Además, es una biopic diferente. La describiría más como una ficción sobre la vida de Moria que como algo documental. No busca imitarla, sino contar la historia desde su punto de vista. Es como un realismo mágico de Moria Casán”, expresó.

La situación laboral de los actores

Guerscovich también se refirió al presente de la actividad artística y advirtió sobre la disminución de las producciones audiovisuales nacionales. Según explicó, las tiras diarias prácticamente desaparecieron y las oportunidades quedaron concentradas en algunas series destinadas a plataformas.

“Hace un tiempo que la industria cinematográfica bajó mucho. Más allá de estas series que salen en las plataformas, no tenemos la misma producción que antes. Las ficciones y las tiras diarias prácticamente ya no existen, por lo que hay una crisis laboral en el sector”, analizó.

Respecto del teatro, sostuvo que la actividad continuó, aunque también resultó afectada por la situación económica. “A muchos colegas les cuesta llevar gente al teatro porque existe una cadena económica: quizás las personas no tienen dinero para una salida o eso es lo primero que recortan. Es una crisis que también repercute en nosotros”, explicó.

No obstante, remarcó que Buenos Aires mantuvo una importante oferta cultural. El actor se encontraba participando de Gaviota, una adaptación de la obra clásica de Antón Chéjov, dirigida por Guillermo Cacache y presentada los lunes, a las 20.30, en Apacheta Sala Estudio.

El orgullo por sus raíces gualeyas

En el cierre de la entrevista, Guerscovich destacó el talento surgido en su ciudad natal y manifestó su orgullo por las raíces que marcaron su recorrido artístico.

“Gualeguay es un semillero cultural. Hay muchos artistas y deportistas muy buenos. No sé qué tiene Gualeguay, pero estoy muy orgulloso de mi ciudad, porque es mi raíz en lo teatral, en lo cultural y en todo”, afirmó.

Finalmente, envió un saludo a sus seres queridos y recordó la colaboración especial de su madre durante la audición. “Le mando un beso grande a toda la gente de Gualeguay, a mis amigos del teatro y a mi familia. También a mi mamá, que me acompañó a hacer el casting y hasta hizo de Moria Casán. Fue una genia”, concluyó.