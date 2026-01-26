Moria Casán habló tras la foto de Sofía Gala y Fito Paéz juntos: “Se aman profundamente”

Luego del revuelo que se generó en las redes sociales por un posteo de Fito Páez junto a Sofía Gala y declaraciones de amor, Moria Casán habló. Fiel a su estilo frontal, la conductora abordó el tema sin esquivar ninguna pregunta y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas.

"Nosotros somos como una especie de monarquía del espectáculo. La gente me conoce desde chiquita, conoce a mi hija y le encanta todo lo familiar”, comenzó diciendo Moria en vivo, dejando claro que la relación pública de la familia siempre genera interés y curiosidad entre los seguidores.

En ese marco, recordó el cumpleaños de Sofía Gala, celebrado el 24 de enero, con una fiesta impresionante: “El Rodolfo, el Rodolfito Páez, divino, le regaló flores y un aparato muy especial para cantar, un vaporizador que usan antes de salir a escena”, reveló la conductora, destacando los detalles personales de la celebración que fueron ampliamente comentados en redes.

Una amistad muy profunda

Finalmente, llegó la definición que despejó todas las versiones sobre la relación: “Lo que puedo decir de Sofía Gala Castiglione y Rodolfo Páez es que se aman. Se aman profundamente. Se respetan, se quieren y tienen una amistad hermosa desde hace años”, afirmó Casán.

Con esta declaración, Moria cerró los rumores y confirmó que el vínculo entre la actriz y el músico es una relación cimentada en el respeto y la amistad.

Más allá del “escándalo” inicial, la conductora dejó en claro que tanto ella como su hija y Fito Páez mantienen un entorno familiar y artístico armonioso, que es ampliamente reconocido por el público.