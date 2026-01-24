Lali Espósito sorprendió y brindó charla motivadora a jóvenes de Fundación Sí: “Sé de laburar y de armar sueños”

La expectativa se palpaba en el ambiente de la Fundación Sí, donde un grupo de jóvenes aguardaba la charla anunciada como “con un invitado de lujo”. Nadie conocía la identidad del invitado especial hasta que, entre risas y cierta complicidad, apareció Lali Espósito, acompañada por Manuel Lozano, titular de la ONG. La reconocida actriz y cantante se dirigió a los estudiantes del programa de Fundación Sí, dedicado a promover la inclusión social de los sectores más vulnerables de Argentina, ofreciendo una charla motivadora basada en su trayectoria y los desafíos que enfrentan quienes construyen su camino profesional.

Durante el encuentro, Lali compartió reflexiones personales y frases que impactaron a los presentes: “Sé de laburar y de armar los sueños”, recordó sobre su infancia y las enseñanzas que marcaron su camino. También señaló: “Hay que mirar para atrás todo el tiempo y darte cuenta quiénes te dieron una mano, quiénes confiaron, quiénes estuvieron ahí”. Sus palabras generaron un momento de emoción entre los jóvenes, quienes escuchaban atentos cada consejo de la artista.

Un mensaje de esfuerzo, solidaridad y sueños compartidos

“Siempre te va a acompañar la gente que te dio un buen consejo, una parte de su sanguche, un mate, que te alentó en día no tan bueno”, agregó Lali, destacando la importancia del apoyo de quienes creen en uno. “El camino te construye. No hay que perder de vista que uno cumple sus sueños porque hay otro que te ayuda y confía en vos”, concluyó, dejando un mensaje que resonó tanto en los estudiantes como en la comunidad de la fundación.