 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos Inspiración

Lali Espósito sorprendió y brindó charla motivadora a jóvenes de Fundación Sí: “Sé de laburar y de armar sueños”

Lali Espósito visitó Fundación Sí, compartió su experiencia y dejó mensajes motivadores a jóvenes sobre esfuerzo, sueños y apoyo de quienes confían en ellos.

24 de Enero de 2026
Lali fue invitada sorpresa.
Lali fue invitada sorpresa.

REDACCIÓN ELONCE

Lali Espósito visitó Fundación Sí, compartió su experiencia y dejó mensajes motivadores a jóvenes sobre esfuerzo, sueños y apoyo de quienes confían en ellos.

La expectativa se palpaba en el ambiente de la Fundación Sí, donde un grupo de jóvenes aguardaba la charla anunciada como “con un invitado de lujo”. Nadie conocía la identidad del invitado especial hasta que, entre risas y cierta complicidad, apareció Lali Espósito, acompañada por Manuel Lozano, titular de la ONG. La reconocida actriz y cantante se dirigió a los estudiantes del programa de Fundación Sí, dedicado a promover la inclusión social de los sectores más vulnerables de Argentina, ofreciendo una charla motivadora basada en su trayectoria y los desafíos que enfrentan quienes construyen su camino profesional.

Durante el encuentro, Lali compartió reflexiones personales y frases que impactaron a los presentes: “Sé de laburar y de armar los sueños”, recordó sobre su infancia y las enseñanzas que marcaron su camino. También señaló: “Hay que mirar para atrás todo el tiempo y darte cuenta quiénes te dieron una mano, quiénes confiaron, quiénes estuvieron ahí”. Sus palabras generaron un momento de emoción entre los jóvenes, quienes escuchaban atentos cada consejo de la artista.

Un mensaje de esfuerzo, solidaridad y sueños compartidos

Siempre te va a acompañar la gente que te dio un buen consejo, una parte de su sanguche, un mate, que te alentó en día no tan bueno”, agregó Lali, destacando la importancia del apoyo de quienes creen en uno. “El camino te construye. No hay que perder de vista que uno cumple sus sueños porque hay otro que te ayuda y confía en vos”, concluyó, dejando un mensaje que resonó tanto en los estudiantes como en la comunidad de la fundación.

Temas:

Lali Esposito fundación sí charla motivadora
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso