Lali en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná: quedan pocas entradas disponibles

La ciudad de Paraná se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, el 6 y 7 de febrero, la cual despierta grandes expectativas ante la presentación de Lali en el escenario “Luis Pacha Rodríguez” que se montará frente al río. Mientras sigue la segunda instancia de venta de entradas para el sector preferencial.

En declaraciones a Elonce, el subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, afirmó que “hay un interés enorme por participar como espectadores, no solamente de paranaenses, sino de muchísimos entrerrianos y nos ha llamado la atención la consulta de correntinos, uruguayos, porteños, rosarinos y cordobeses”, con una fuerte demanda especialmente para la noche del sábado.

Según detalló el funcionario, el sector preferencial permite al municipio reunir recursos para solventar parte de la organización del evento. “Hemos abierto la segunda instancia de venta de este sector, que tiene algunas particularidades. Es un espacio lindero al escenario, con baños propios y servicio de cantina, pensado para que el público pueda disfrutar del espectáculo sin necesidad de salir del lugar”, explicó.

Expectativas por la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

Clavenzani recomendó adquirir los tickets con anticipación a quienes deseen ubicarse cerca del escenario. “Si tenés ganas de ir al Festival del Mate el sábado, nuestra sugerencia es que garantices tu lugar adquiriendo un ticket preferencial”, sostuvo, al tiempo que recordó que el espectáculo mantiene su carácter de entrada libre, pero con sectores pagos para quienes buscan mayor comodidad.

Las entradas se comercializan a través de la plataforma www.entradauno.com y, en esta segunda tanda, se incorporó la posibilidad de abonarlas en hasta tres cuotas sin interés con tarjeta del Banco Entre Ríos. “Es un aliciente importante, sobre todo para quienes compran entradas para toda la familia o para un grupo de amigos”, afirmó el Subsecretario.

Desde el municipio indicaron que la primera tanda de entradas tuvo una venta masiva y se agotó rápidamente, principalmente para la jornada del sábado. “Vienen muy bien las ventas y por eso insistimos en la previsión, porque no son muchas las entradas que quedan disponibles”, advirtió Clavenzani.

En paralelo, el funcionario destacó el impacto turístico que se espera para ese fin de semana, teniendo en cuenta demás que hay fecha de Turismo Nacional en el autódromo. “Va a haber mucha gente movilizada en la ciudad. Valoramos lo que genera turísticamente un evento de esta magnitud para Paraná y para la región”, como es la Fiesta del Mate que se articula con el Ente de Turismo local y distintas instituciones.

Finalmente, Clavenzani puso en valor el significado cultural del evento. “Es una fiesta que tiene su origen en un barrio de la ciudad, con el sello del Centro Comunitario Solidaridad, y que hoy se transformó en una marca que nos identifica como paranaenses”, remarcó. Y concluyó: “Desde Paraná se está hablando en todo el país de la Fiesta Nacional del Mate, de su grilla artística y de una infusión que nos pertenece al Litoral y nos permite mostrar lo mejor de lo nuestro”.

La grilla de la Fiesta Nacional del Mate

Viernes 6/02

🧉Los Nocheros

🧉Raly Barrionuevo

🧉Coti

Sábado 7/02

🧉Lali

🧉Caballeros de la Quema

🧉Gauchito Club

🧉Rombai