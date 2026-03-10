Tejedoras de “Soy lo que doy” impulsan una red solidaria en Club Talleres: “Ayudar a otros nos alivia el alma”

En el Club Talleres de Paraná funciona una iniciativa solidaria que reúne a vecinas comprometidas con la ayuda comunitaria. Se trata del grupo de tejedoras que forma parte de la asociación civil “Soy lo que doy”, una propuesta que durante todo el año confecciona prendas y organiza campañas solidarias para asistir a merenderos y familias en situación de vulnerabilidad.

Las integrantes del grupo se encuentran semanalmente para avanzar con la producción de ropa de abrigo que luego será distribuida en distintos espacios comunitarios. La actividad, que combina solidaridad, trabajo en equipo y contención emocional, crece gracias al aporte de la comunidad y a las donaciones que reciben de lana y otros materiales.

Una de las integrantes del grupo explicó el espíritu de la iniciativa y el trabajo que realizan a lo largo del año. “Trabajamos todo el año haciendo cosas para las distintas fechas importantes que pueda haber o para lo que se aproxima. Ahora se viene el frío y ya estamos tejiendo piezas para brindarles a los merenderos que nos van necesitando", afirmaron a Elonce.

Trabajo solidario durante todo el año

El grupo mantiene una actividad constante, especialmente cuando se aproxima el invierno. Las voluntarias trabajan confeccionando gorros, medias, mantas y distintas prendas que luego se entregan a organizaciones que brindan asistencia alimentaria a niños y familias.

La mayoría de los materiales que utilizan proviene de donaciones de vecinos o comercios. “La gente colabora un montón, porque casi toda la lana con la que estamos trabajando es lana donada”, explicó una de las participantes.

El impacto del trabajo también se reflejó recientemente en otra campaña solidaria vinculada al inicio del ciclo lectivo. “Hace poquito hicimos una colecta y nos fue hermoso. Pudimos entregar a cinco lugares con todo lo que se recaudó. Se pudo juntar de útiles, zapatillas. Estamos muy contentas”, señalaron desde el grupo.

Una comunidad que crece con la solidaridad

El proyecto no se limita únicamente a las reuniones que se realizan en el Club Talleres. Con el tiempo se fue conformando una red solidaria más amplia en la que participan vecinas que tejen desde sus casas o desde otros espacios de la ciudad.

“Hay personas que colaboran tejiendo en su casa o en otros espacios”, relató una de las integrantes. Incluso hay madres que aprovechan el tiempo mientras esperan a sus hijos en actividades deportivas para sumarse al tejido.

Para quienes participan, la experiencia tiene además un valor personal y emocional. “El tejido es mucho más que arte, es también una terapia. Ayudar a otros que necesitan es una forma de sentirnos útiles, bien y nos alivia el alma”.

Cómo colaborar con la iniciativa

La organización continúa recibiendo donaciones para sostener la producción de prendas de abrigo antes de la llegada del invierno. Explicaron que cualquier aporte puede ser útil para continuar con el trabajo solidario.

“Recibimos todo tipo de lanas, accesorios, botones, Cintas, elásticos y cierres para poder hacer nuestro trabajo aquí en calle Hipólito Yrigoyen 593 o en la sede de Toribio Ortiz y Cruz del Sur”, detallaron.

Además, las voluntarias realizan gestiones con mercerías y locales del rubro para recuperar materiales que ya no se comercializan. “Llevamos nota a las lanerías o mercerías que pueden tener stock de lanas o hilos que no puedan vender y con eso hacemos donaciones de ropa de invierno”, concluyeron.