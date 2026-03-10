El vendedor que recorre autos en Paraná y conquista a todos: “Trato de cambiar el ánimo de la gente”

En la esquina de Zanni y O’Higgins, en Paraná, hay un vendedor que se volvió parte del paisaje cotidiano. Se trata de Aarón Gutiérrez, un joven que cada día recorre los autos detenidos en el semáforo ofreciendo bizcochitos y panificados caseros.

Su presencia no pasa desapercibida. Muchos conductores lo saludan al verlo y algunos incluso tocan bocina cuando pasan por la esquina, un gesto que refleja el vínculo que logró construir con quienes circulan a diario por la zona.

El móvil de Elonce se acercó hasta el lugar para conocer su historia y cómo es su jornada de trabajo. Allí, Aarón contó que intenta ofrecer algo más que un producto a quienes se detienen en el semáforo.

“Lo que ofrezco, aparte de la sonrisa, son los caseritos más ricos del condado”, expresó entre risas mientras mostraba los paquetes que llevaba en su mochila.

Bizcochitos caseros hechos por él mismo

El vendedor explicó que todos los productos que comercializa son elaborados por él mismo. Cada día intenta llevar algo distinto para ofrecer a los automovilistas que pasan por la esquina, por lo que en algunas jornadas vende bizcochos y en otras pan casero.

Los paquetes de bizcochitos se venden a 3.000 pesos, mientras que otras variedades pueden alcanzar los 4.000. Según relató, en cada turno suele vender alrededor de 20 paquetes, aunque todo depende del movimiento que tenga el semáforo.

El joven también explicó que aprendió a preparar los panificados con la práctica. Al comienzo tuvo varias pérdidas mientras perfeccionaba las recetas, pero con el tiempo logró encontrar la forma de sostener su emprendimiento.

Vendedor en Paraná.

Una historia marcada por el esfuerzo

Aarón lleva aproximadamente diez meses trabajando como vendedor ambulante en esa esquina de Paraná. Antes se desempeñaba como técnico en computación, aunque decidió buscar otra alternativa laboral cuando no encontraba oportunidades en su área.

“Necesitaba hacer algo con lo que sé hacer, que es la buena onda y tratar de cambiar el ánimo de la gente”, explicó durante la entrevista.

El joven considera que su principal herramienta de trabajo es la actitud. Por eso intenta mantener siempre un trato cercano con quienes pasan por el lugar y generar un momento distinto en medio de la rutina diaria del tránsito.

Vendedor en Paraná.

Jornadas largas y constancia diaria

El trabajo en el semáforo suele extenderse durante varias horas. Aarón explicó que muchas veces permanece en la esquina hasta que logra vender todos los productos que llevó ese día.

“Yo hasta que no vendo todo no me voy”, relató durante la charla con el móvil de Elonce. En algunas jornadas, contó, puede terminar cerca de las 23.

El vendedor asegura que la constancia fue fundamental para sostener su emprendimiento. También destacó que el apoyo de la gente fue clave para seguir adelante en los momentos más difíciles.

Una esquina donde ya lo conocen todos

Con el paso del tiempo, Aarón se convirtió en una cara conocida para quienes circulan por esa zona de Paraná. Los saludos, los gestos desde los autos y las palabras de aliento son parte habitual de su jornada.

Él mismo reconoce que intenta aportar algo más que una venta. Su objetivo es generar un momento de alegría en medio de la rutina diaria de quienes pasan por el semáforo.

“Siempre estoy sonriendo y dándole un poquito de alegría al semáforo”, aseguró el joven mientras seguía recorriendo los autos con su mochila de bizcochitos caseros.