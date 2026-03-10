Detuvieron a un hombre por amenazar a su pareja y golpearla con las riendas del caballo

Una mujer de 42 años denunció que fue golpeada con riendas de caballo y amenazada de muerte por su pareja en una vivienda de Colonia 12. El hombre fue detenido por disposición de la Fiscalía de La Paz.
Un hombre fue detenido acusado de agredir y amenazar a su pareja en un caso de violencia de género ocurrido en Colonia 12, en jurisdicción de Santa Elena, departamento La Paz.
El procedimiento fue realizado por personal de la comisaría de Santa Elena luego de un llamado telefónico recibido en la guardia policial durante la mañana del martes.
La denuncia fue realizada por una mujer de 42 años, quien manifestó que durante la noche anterior había sido agredida físicamente por su pareja conviviente, un hombre de 44 años.
Denunció agresión con riendas de caballo
Según relató la víctima, el agresor la habría golpeado utilizando riendas de caballo. Además, cuando intentó dirigirse a la dependencia policial para radicar la denuncia, el hombre la habría amenazado con quitarle sus pertenencias del domicilio e incluso con matarla. Ante esta situación, la mujer decidió comunicarse con la Policía para solicitar intervención urgente.
Efectivos policiales se presentaron en una quinta ubicada en calle Eva Perón, en Colonia 12, donde ambas personas se encontraban en el mismo predio. En el lugar, los uniformados dialogaron por separado con la denunciante, quien también relató episodios anteriores de violencia. Durante la intervención se observaron lesiones visibles, entre ellas una escoriación en la frente y hematomas en las piernas.
Detención del acusado
Tras informar lo ocurrido a la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la detención del hombre de 44 años. El acusado fue notificado de los artículos 61° y 62° del Código Procesal Penal de Entre Ríos. En tanto, la mujer fue trasladada a la sede policial para formalizar la denuncia y continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.